〈美股熱門股〉維珍銀河遭大摩看衰跌近13% FuboTV Q2營收報喜漲逾11%

維珍銀河遭大摩看衰 挫跌 12.67%

維珍銀河 (SPCE-US) 遭摩根士丹利分析師給予賣出（Sell）評等後，周三（11 日）股價下跌 12.67% 至每股 27.36 美元。

大摩分析師 Kristine Liwag 表示，該公司股價在順利升空的消息加持後，應回歸基本面，近期沒有什麼因素能讓投資人保持興趣，他將目標價維持在每股 25 美元，較近期每股 31.33 的水準下跌約 20%。

在維珍銀河成功完成首次太空飛行後，股價已下跌約 45% 左右，這次具有歷史意義的太空飛行結束，似乎也意味著該公司股價近期見頂。Liwag 預計目前將會有一個平靜期，讓投資人有時間反思該公司市值。

FuboTV 第二季營收報喜 勁揚 11.10%

美國體育節目串流平台 FuboTV(FUBO-US) 日前公布 2021 會計年度第二季優於預期的財報，除營收猛增 196% 外，訂閱用戶也比去年同期成長 138%，周三股價在財報光環加持下勁揚 11.10% 至每股 31.82 美元。

FuboTV 第二季營收報 1.3090 億美元，優於公司先前預估的 1.2 億至 1.22 億美元之間，第二季新增用戶人數達 681,721 人，遠高於公司預估的 60 萬至 60.5 萬人的預期。每位用戶營收均值（ARPU）為 71.43 美元，比去年同期成長 30%。不過該公司每股虧損 0.68 美元，遜於分析師預估的每股虧損 0.51 美元。

FuboTV 鑒於第二季營收佳績，預估第三季營收將落在 1.4 億至 1.44 億美元之間，高於市場普遍預期的 1.27 億美元，並預估訂閱用戶將增加 81 萬至 82 萬人。

此外該公司也將全年財測從先前預估的 5.2 億至 5.3 億美元之間提高至 5.6 億至 5.7 億美元之間，並將全年訂閱用戶預估從先前的 83 萬人至 85 萬人上調至 91 萬至 92 萬人。

溫蒂漢堡 Q2 獲利靚 上漲 3.72%

連鎖餐廳溫蒂漢堡 (WEN-US) 周三盤前公布 2021 會計年度第二季財報，獲利超越分析師預期，並計畫將本季股息提高 20% 至每股 0.12 美元，激勵股價上漲 3.72% 至每股 22.85 美元，盤後續揚。

溫蒂漢堡第二季營收報 4.933 億美元，較去年同期成長 22.6%，每股獲利報 0.29 美元，雙雙優於分析師預估的 4.626 億美元與 0.18 美元。第二季同店銷售額也成長 17.4%，高於分析師預估的 15.8%。

該公司預估，全年每股獲利將落在 0.79 美元至 0.81 美元之間，優於先前預估的 0.72 美元至 0.74 美元之間，也高於市場普遍預期的 0.74 美元。並預測全球銷售額將成長 11% 至 13%，高於公司先前預估的 8% 至 10%。此外該公司也預計啟動 7,000 萬美元的股票回購計畫。