油價回春 西方石油、德文能源Q2財報優預期

美國油氣生產商西方石油 (Occidental Petroleum) 和德文能源 (Devon Energy) 第 2 季財報雙雙優於市場預期，反映隨著防疫限制鬆綁和疫苗接種率提高，燃料需求和油價開始反彈，兩家公司盤後上漲約 2%。

西方石油 (OXY-US) 周二 (3 日) 公布，第 2 季淨營收 59.6 億美元，比去年同期增加 103.4%，經調整每股盈餘 0.32 美元，優於 FactSet 分析師預估的 58.7 億美元、0.30 美元。

西方石油表示，來自持續經營業務的總產量為每日 120 萬桶，比前一季增加 7.7%。全球原油價格平均為 60.05 美元，從第 1 季的 55.65 美元上漲。

油價已經擺脫 2020 年閃崩的陰霾，受益於 OPEC + 限產措施以及經濟活動升溫，西德州原油期貨 (WTI) 近期漲到多年高點，目前每桶超過 70 美元。美國油商埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 均在上周五公布財報，都優於市場預期。

德文能源 (DVN-US) 同日公布，第 2 季營收 24.2 億美元，淨利 2.56 億美元，調整後每股盈餘每股 0.6 美元。其表現優於市場預估的營收 23.8 億美元、每股盈餘 0.52 美元。

德文能源並宣布發放每股 0.49 美元的固定加可變動股利，比第 1 季增加 44%。

能源產業正積極回饋股東，把股東權益擺在支出和擴產之前。除了德文，Diamondback Energy 最近把年度股利提高 12.5%，達到每股 1.8 美元，Pioneer Natural Resources 周一也宣布派發每股 1.51 美元的可變動股息。

德文能源今年來股價上漲 66%，周二以每股 26.21 美元作收，過去 12 個月來股價翻倍。西方石油今年來上漲 6%。