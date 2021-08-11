信驊Q2毛利率飆上65% 每股賺8.79元創次高

BMC 晶片大廠信驊 (5274-TW) 今 (11) 日公布財報，受惠產品組合優化、漲價效益，第二季毛利率衝上 65%，營益率也同步創高，不過受匯損干擾，稅後純益較去年微幅下滑、約 3.01 億元，每股稅後純益 8.79 元，創同期次高，整體上半年合計達 16 元，改寫同期新猷。

信驊第二季營收 9.16 億元，季增 21.97%，年增 1.66%，毛利率 65.28%，季增 1.34 個百分點，年增 2.85 個百分點，營益率 44.65%，季增 3.86 個百分點，年增 1.43 個百分點，稅後純益 3.01 億元，季增 21.86%，年減 6.82%，每股稅後純益 8.79 元。

信驊上半年營收 16.67 億元，年增 2.02%，毛利率 64.68%，年增 2.26%，營益率 42.91%，年增 1.15%，稅後純益 5.48 億元，年增 1.29%，每股稅後純益 16 元。

信驊今年以來受惠北美資料中心需求持續回溫，加上企業需求明顯反彈，上半年營運再創新高，外資看好，信驊營收成長動能將延續至下半年，且信驊也取得更多封裝產能，有助支撐營運成長。