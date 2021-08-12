〈儒鴻股東會〉疫情攪局Q3營收拚持平 漲價效益毛利率可望向上

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長洪鎮海表示，第三季有疫情干擾，營收力拚持平第二季，但毛利率在漲價效益帶動下，可望呈現季增，雖然產能受到干擾，但洪鎮海強調，客戶需求依舊強勁，並沒有看到取消訂單的情況。

洪鎮海表示，越南疫情導致工廠停工，布料影響不大，一來是布料 70% 產能在台灣、越南只有 30%，且自動化比重較高，後續靠加班可以補上；但成衣影響較大，流失的產能今年可能較難補上。

依照儒鴻內部預估，越南從 7 月中到 8 月底封城約 1 個半月，影響布料營收約 1.5 億元，成衣則影響 10-12 億元，主要會反應在 8 月營收表現上，洪鎮海認為，越南預計最快 8 月底到 9 月初可以解封。

洪鎮海表示，雖然疫情導致生產不順，但並沒有看到客人因此取消訂單，大多都是遞延，也跟客戶、供應商協調，解封後除了儒鴻本廠加班趕工外，也會增加外包代工的比重，將從原本 55% 提升至 65%。

不過，儒鴻第三季反應原物料上漲，跟客戶協調漲價效益可望發酵，洪鎮海認為，毛利率會持續向上，且下半年原物料該買的都已經備妥，原物料波動對毛利率影響不大，還是關注匯率影響。