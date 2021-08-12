〈紐約匯市〉CPI升勢或已觸頂 美元翻黑 從四個月高點下滑

美元對主要貨幣周三 (11 日) 從約四個月高點下滑，因美國消費者物價 7 月溫和上漲，稍微減輕聯準會 (Fed) 必須開始縮減購債的壓力。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.17% 至 92.915，是四天來首次貶值。

DXY 稍早觸及 93.195，是 4 月 1 日來最高，且即將挑戰今年高點 93.439，但在通膨數據出爐後遭遇賣壓。

美國勞工部周三公布，7 月消費者物價指數 (CPI) 和前月相比上漲 0.5%，小於 6 月的月增 0.9%，此外，不計食品和能源這兩個波動較大項目的核心 CPI，在 7 月上漲 0.3%，增幅也小於 6 月的 0.9%。經濟學家原本預測，整體 CPI 增加 0.5%，核心 CPI 增加 0.4%。

儘管美國物價持續上漲，但 Fed 多次表示這主要是疫情期間的封鎖措施，導致供應鏈趕不上需求，隨著時間過去，通膨壓力將減緩。

BK 資產管理公司執行董事 Kathy Lien 說：「CPI 報告導致美元遭遇獲利了結壓力，但終究不會改變 Fed 的遊戲規則。Fed 即將宣布縮減購債，可能在六周內宣布。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，Fed 將觀察接下來的就業報告，「一切就看 8 月就業報告，如果沒有好表現，宣布縮減購債的時間甚至可能延到 9 月之後。」

歐元兌美元七日來首次升值，攀升 0.16% 至 1.17395 美元，未受德國投資人信心連續第三個月下滑影響。歐元周三稍早一度貶到 1.1706 美元，相當接近今年低點 1.1704 美元。

英鎊兌美元從兩周低點回升，上揚 0.2% 至 1.38645 美元。

疫情升溫支撐避險資產，日圓兌美元升值 0.12% 至 110.445 日圓，是六日來首次回升。南韓單日確診人數創新高，中國、東南亞和澳洲情況也未見減緩。

美國 CPI 數據出爐後，澳幣、紐元兌美元分別升值 0.33% 和 0.5%。

加密貨幣上漲，比特幣漲 1.5% 至 46,304.54 美元，以太幣 (ETH) 上漲 2.7% 至 3,226.18 美元。

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