Fed官員：應於10月份開始縮減購債

週三 (11 日) 達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 表示，聯準會 (Fed) 應在今年 9 月向市場宣布縮減購債 (Taper) 規模，並於 10 月開始執行。

聯準會官員近期相繼釋出偏鷹派的訊息，外界都在預測 Taper 的時程表究竟為何？週三最早開始釋出鷹派評論的達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭表示， 聯準會 (Fed) 應在今年 9 月宣布 Taper 計畫，並於 10 月開始執行。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三則稱，不清楚 Taper 具體時間，但在經濟允許的情況下，他非常支持「盡快」縮減購債，以便讓經濟回歸到更正常的環境。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 週三於全美企業經濟協會 (NABE) 的演說中提到，許多消費者囤積現金，勞動力市場反彈，需要的財政、貨幣政策援助減少了，隨著經濟復甦，必須從非常寬鬆的貨幣政策過渡到更為「中性」的環境。

此前也有多位官員表達對 Taper 的預測，美國 Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 和卡普蘭預測相似。

沃勒週一表示，如果未來 2 個月非農就業報告均如預期，即增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可能在 10 月開始縮減對經濟的支持。沃勒還強調必要時，可能在 2022 年升息。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週二表示，由於就業成長預計持續強勁，「今年稍晚」可能就會達到削減購債規模的基準。

Fed 主席鮑爾近期明確指出，在 Taper 之前，他希望在未來幾個月看到一些強勁的就業數據。

8 月 6 日美國勞工部公布 7 月新增非農就業人數大增 94.3 萬人，超乎華爾街預期，失業率也一口氣從 6 月的 5.9% 降至 5.4%。週三美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 出爐，年增 5.4%，與 6 月相同，自 2008 年 8 月以來的最大漲幅。

市場經濟學家認為，美國強勁的 7 月新增非農報告，將能夠支持聯準會啟動減碼購債 (Taper) 的意願，年內宣布 Taper 可能性大增。

iCapital Network 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，Fed 應該會從最新的 CPI 報告中得到安慰，但 9 月宣布縮減購債規模並非已成定局，決策者應該關注變種對休閒餐旅業的影響。