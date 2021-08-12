〈台股盤中〉上檔賣壓重 量能不足上攻力道弱

台股今 (12) 日在季線下震盪，市場專家認為，縱使 3 天以來市場融資餘額減少達 150 億元，但成交量能不足，難化解上檔賣壓，操作上仍是逢高減碼，保留高現金部位爲上策。

台股集中市場 12 日早盤以 17227.78 點開出，最高 17233.11 點，最低爲 17139.21 點，預估全場成交值爲 3041 億元。

今天盤勢由個股零星點火，包括中鋼 (2002-TW)、聯電 (2303-TW)、同欣電、南茂、台勝科、華泰電子等個股走強，半導體族群挺身而出主導盤面走勢，不過記憶體族群則呈現弱勢。

至於貨櫃航運族群，包含長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 非今日大盤重心，股價維持在平盤附近狹幅震盪，陽明今天結束處置交易，但並未帶動類股走強。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 盤中下跌 5 元、大立光 (3008-TW) 下跌 15 元或 0.55%。

證券分析師黃漢成說，台股大盤走弱，市場賣壓，操作上以逢高減碼，手中保留較高現金部位爲上策。國泰證期顧處協理簡伯儀說，大盤將在季線下震盪，逢反彈都是減碼時機。