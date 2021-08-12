〈新普股東會〉宋福祥替股價抱屈 預期明年筆電市況微幅成長

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 今 (12) 日召開股東會，展望後市，董事長宋福祥指出，儘管近來市場對筆電未來看法不一，不過，就新普目前客戶訂單來看，明年筆電業績仍可持續成長，且公司將持續耕耘非 IT 產品，未來展望審慎樂觀，也為目前股價抱屈。

新普股東會今日通過去年盈餘分派案，去年每股稅後純益達 27.3 元，此次預計每股配發 19.1 元現金股利，依今日開盤價 351 元計算，殖利率高達 5.44%

宋福祥表示，筆電產業基本上要再壞很多也不可能，依據客戶能見度，明年還是會微幅成長，與今年差異不大，也強調公司 20 年來營運穩定成長，今年上半年獲利也不錯，覺得目前股價相對委屈。

非 IT 產品方面，宋福祥指出，非 IT 市場大、成長性也不錯，明年業績將持續成長，其中，新普以 LEV(二輪電動車電池) 起家，隨著市占率增加，後者追上來也有難度，是公司重要的營運策略。

另外，新普 BBU(資料中心備援電池) 自去年開始貢獻營收，預期這塊將是很重要的戰場，儘管現今市場規模相對 LEV 小，但獲利貢獻度佳，目前也很多案子持續進行，強調 BBU 須具備軟、硬體高度整合能力，非台灣其他業者可以做到，公司在這塊已攻上山頭。

至於非 IT 電池出貨受疫情影響，宋福祥指出，目前出貨動能些許受限，這是業界普遍會遇到的情況，公司將盡力解決，滿足客戶需求。

宋福祥也向政府喊話，期望讓所有民眾盡快施打疫苗、每人至少兩劑，藉此提高疫苗覆蓋率，除了有助全民對抗病毒，也可讓公司員工前往歐洲、美國等地出差，減少同仁互相傳染的機率。