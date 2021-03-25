新普去年每股大賺27.3元寫新高 擬配19.1元現金股利

新普 (6121-TW) 今 (25) 日公布去年財報，受惠宅經濟需求激增，各家筆電銷量暢旺，新普為全球筆電鋰電池模組龍頭廠也直接受惠，全年營收首度攻克 800 億元大關，隨著營收規模擴大、高毛利產品比重拉升，獲利也同創高，每股純益達 27.3 元。

新普董事會今日也決議股利分派，每股擬配發 19.1 元現金股利，共發出 35.33 億元的現金，依今日收盤價 360.5 元計算，殖利率約 5.3%

新普去年第四季營收 286.06 億元，季增 25.45%，年增 28.57%，毛利率 12.53%，季減 0.48 個百分點，年增 2.07 個百分點，營益率 9%，季減 0.02 個百分點，年增 2.81 個百分點，稅後純益 17.59 億元，季增 21.9%，年增 54.84%，每股稅後純益 9.51 元。

新普去年營收 854.71 億元，年增 15.92%，毛利率 11.7%，年增 1.49 個百分點，營益率 7.79%，年增 2.05 個百分點，稅後純益 50.5 億元，年增 32.03%，每股稅後純益 27.3 元。