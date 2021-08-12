〈超眾股東會〉筆電、伺服器需求續強 下半年營收優於上半年

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長永井淳一表示，疫情帶動居家辦公、遠距教學等生活型態，促使筆電、遊戲等需求明顯成長，加上伺服器新平台上市帶動換機潮，整體市場需求仍然強勁，下半年營收一定比上半年好，全年營收維持高成長態勢，惟獲利受到負面影響，成長幅度有限。

永井淳一致詞指出，除疫情推升筆電、遊戲需求成長外，從散熱產業發展趨勢來看，商用筆電、電競筆電，以及 5G 時代來臨，大數據資料傳輸需求提升、intel 新伺服器平台上市，帶來換機潮效應，帶動伺服器產業蓬勃發展，將有助公司營運表現。

副總林志仁表示，第二季雖然伺服器與網通產品拉貨動能不錯，但受到航運塞港及筆電產業缺料影響，境外交貨期程拉長，部分訂單遞延至第三季，導致第二季營運下滑。

不過，看好下半年商用筆電、電競筆電、伺服器、網通等散熱產品需求維持高檔，加上近期切入遊戲領域，並進入出貨旺季，下半年營收優於上半年，全年營收有望維持雙位數成長。

獲利方面，林志仁指出，雖然舊機種散熱品降價空間縮小、新產品向客戶反映成本，不過整體負面因素仍多，包括金屬與運費價格高，墊高成本、匯損等，儘管今年毛利率表現有望略優於同業，全年獲利還是無法估算。

市場傳，Chromebook 筆電退燒，國際品牌大廠近期對零組件供應商砍單幅度達 2 成，對此，林志仁說，Chromebook 需求減緩，但非公司主要產品線，筆電營收來源包括中階以上的商用、電競、超薄筆電等，因此對於公司營運幾乎沒有衝擊。

超眾 7 月營收 9.29 億元，月增 17.8%、年增 33.6%；前 7 月營收 57.34 億元，年增 22%；上半年營收比重方面，筆電占 38%、伺服器與網通占 32%、手機占 6%、DT 占 6%、遊戲機等其他占 18%。