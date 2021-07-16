〈超眾展望〉伺服器下半年拉貨轉強 白牌成長幅度將超越品牌客戶

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 表示，伺服器下半年拉貨力道轉強，除品牌客戶自第 2 季量產出貨，動能將延續至下半年外，白牌伺服器客戶拉貨力道非常強勁，看好業績成長幅度將優於品牌客戶，整體下半年營運將較去年同期小幅成長。

超眾指出，Intel 伺服器新平台 Whitley 遞延至上季才開始量產出貨，導致上半年伺服器營運平平，預期下半年出貨動能轉強，將帶動業績成長。

受惠資料中心、雲端需求帶動下，白牌伺服器出貨動能增溫，市場看好，台廠英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 及鴻海 (2317-TW) 市佔率有望同步提升。

超眾表示，從研調機構統計來看，白牌伺服器全年出貨量至少成長 20% 以上，而旗下散熱模組有出給台白牌伺服器系統廠且需求暢旺，加上基期低，全年業績成長幅度將優於品牌客戶。

除了伺服器外，筆電需求仍將延續至下半年，超眾表示，雖然第 3、4 季是往年營運高峰，但去年基期高，加上缺料狀況短期難緩解、原料價格仍處於高檔及匯損壓力，下半年營收與獲利將比上半年、去年同期佳，惟成長力道有限。

手機方面，超眾提到，中國品牌為搶華為市占，今年積極將中高階機種導入熱板，隨著今年手機客戶拉貨動能明顯轉強，營收比重已攀升至 7%，預期下半年客戶拉貨力道會更強勁。

超眾營收比重方面，NB 占 42%、伺服器與網通占 27%、DT 占 6%、手機占 7%、其他占 18%。超眾第 2 季營收 23.31 億元，季減 5.78%、年減 1.35%；上半年營收 48.05 億元，年增 19.93%。