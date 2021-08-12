蘋果、微軟市值站上兩兆美元，接下來觀察 Alphabet、亞馬遜何時能挑戰兩兆美元。騰訊、阿里巴巴股價從雲端墜落，何時止穩得觀察中國的打壓是否結束。

【文／魏聖峰】

企業資本市值代表企業在全球的競爭實力，頂尖企業排名前面越多的國家，國力越強。最新的全球前十大資本市值企業中，有七檔是美國企業，且都與我們的生活密切相關的企業。值得留意的是，騰訊的資本市值在一月底一度逼近一兆美元大關，阿里巴巴最高也有八五八○億美元，近期因為股價大跌造成市值大幅滑落，且都一度落在台積電之後。

當今全球股市最強勁的多頭市場在美國，財報發布前受到十年期美債殖利率跌破一．五％，市場擔心的通貨膨脹壓力暫除，確定聯準會和全球主要央行的寬鬆貨幣環境不變，市場強力追價大型科技股。這段期間，Nasdaq 指數維持創新高行情，美國科技大咖的股價全都創歷史新高。即使發布財報後，蘋果、亞馬遜、微軟和臉書等科技大咖的股價回檔，主要因為華爾街市場認為這些企業發布對本季的財測沒有比市場先前想像地強，引發市場獲利了結賣壓。

美國科技股領先群倫

從華爾街市場的角度來看，蘋果、微軟的資本市值都已在兩兆美元以上，甚至蘋果快要挑戰二．五兆美元。亞馬遜、Alphabet（谷歌母公司）的資本市值也都超過一．八兆美元，臉書的市值也超過一兆美元。這些企業資本市值均處於歷史高檔區，領先其他全球企業。他們交出符合市場預期的財報都已經在當下的股價中反應完畢，華爾街市場要求他們未來的營運還要比現在更好，市場才有可能有進一步追價的意願。如果沒達到這樣的財測高標水準，華爾街市場當下的反應是先賣股再說，之後等股價有低檔，以及市場認為股價已達到合理水準，才會回補股票。

美國科技大咖交出強勁的上季獲利表現，主要是因為去年第二季是美國疫情最嚴峻的時期，當時各地都處於封城，經濟活動都停止，當時民眾購物只能仰賴電子商務，所以去年第二季美國企業的獲利基期是過去一年以來的最低點。今年第二季民眾消費能力因為疫情剛結束而大爆發，也都拿到聯邦政府第二輪的紓困現金（每人一四○○美元），讓企業展現強勁的獲利能力。現在時序進入第三季，才經歷消費大爆發的美國經濟，第三季消費力不會比第二季強，且去年第三季的基期也不像第二季那樣低，對這些企業來說，第三季獲利雖然仍會比去年同期有不錯的成長，但整體的營運表現就比第二季來得差。對美國消費者來說第二季才剛大肆消費過，第三季對相關消費商品的需求會明顯下降，因為美國消費者大概要等到年底採購旺季時，才會有新的消費意願。

科技股短空長多

美國科技業者也是如此盤算。因為疫情緣故，讓原本每年的景氣循環變得和往年不同，第三季除了以企業資本支出為成長動能企業的獲利能力會比第二季好外，以消費性為主的企業獲利不會比第二季強。大部分美國科技業者現在都在為年底的採購旺季作打算，第三季營運是今年相對低基期。以蘋果來說，第二季 iPhone 部門營收年成長率超過五成，很大一部分歸功於 iPhone 用戶更換５Ｇ版 iPhone，可以看得出來 iPhone 的５Ｇ換機潮有多龐大。如果蘋果今年運作順利，市場預料九月中旬蘋果會推出第二代５Ｇ版 iPhone。供應鏈也傳出今年備貨 iPhone 將高達九千萬支，比往年的七五○○萬支要高出兩成，顯然蘋果高層看好今年 iPhone 的換機潮。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2156 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》