手握晶圓廠就是王道  鴻海收購旺宏六吋廠的內幕是…

鴻海砸下重金收購旺宏旗下六吋晶圓廠，布局晶圓代工的企圖心不容小覷，由此可以看出，具有產能撐腰的公司才是王道。

【文／吳禹潼】

鴻海日前宣布以二五．二億元買下記憶體廠旺宏位於新竹科學園區包含設備在內的六吋晶圓代工廠，預計產權轉移將在二○二一年底前全數完成，後續還要再斥資數十億元添購新設備，瞄準現在當紅的第三代半導體碳化矽（SiC）元件進行布局，同時該廠區也將成為鴻海Ｓ事業群（半導體事業群）的新竹總部，對此，市場普遍認為，此次收購動作確實是鴻海 3+3 策略當中，整合ＥＶ（電動車）以及半導體發展相當重要的一個里程碑。

補足半導體最後一塊拼圖

從鴻海過往在半導體領域的布局來看，其實包括上游設備的京鼎、帆宣，ＩＣ設計的天鈺到下游的封裝測試的訊芯ＫＹ等公司在內，幾乎整個產業鏈都可以見到鴻海集團有所投資的身影，但是其中唯獨在晶圓代工製造這部分，鴻海先前的著墨確實相對較少，不過，近一兩年來，鴻海針對晶圓代工廠的投資動作有越來越明顯的趨勢。

先是在去年底參與馬來西亞八吋晶圓代工廠矽佳（Silterra Malaysia Sdn Bhd）的競標投資案，後來雖然因為當地政府態度轉變，導致得標失利。但六月鴻海就透過新加坡子公司富士康新加坡投資取得馬來西亞迪耐公司（Dagang Nexchange Bhd; DNeX）約五．○三％的股權，由於 DNeX 掌握了 SilTerra 約六成左右的股權，因此，此舉也代表了鴻海集團間接投資該八吋晶圓廠，由此，當然也就可以再次確認，鴻海布局晶圓代工的企圖心不容小覷。

而收購旺宏的六吋廠，則是鴻海集團近幾個月內第二次出手投資晶圓廠，其實，旺宏宣布要出售旗下六吋廠已經好一陣子，再加上自從去年第三季半導體產業供不應求，老舊的六吋廠迅速成為市場當中各公司爭相詢問、炙手可熱的熱門標的，因此，一直以來市場當中陸續都有許多想要購買的買家，不過，卻因為旺宏的開價太高而一一打退堂鼓。

得產能者得天下

如今，收購已成事實，這項產業界的盛事，代表著鴻海集團完整打造台灣在地從ＩＣ設計、晶圓代工到後段封裝測試的一條龍垂直產業鏈。而針對出售該廠旺宏可認列的處分資產利益，法人預估，此次交易旺宏大約可認列二五．○五億元，以目前股本一八五．六一億元計算，可以貢獻每股獲利約一．三五元，將近其今年上半年獲利的九成水準，如此高的成交價格不但說明了晶圓廠的價值所在，也更加地凸顯出了當前晶圓代工供應吃緊，「得產能者得天下」的產業趨勢。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2156 期

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