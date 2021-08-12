〈超眾股東會〉與日本電產合作綜效浮現 車用散熱成未來營運主要方向

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 董事長永井淳一今 (12) 日表示，與母公司日本電產 Nidec(6594-JP) 合作綜效已逐步顯現，包括新技術、生產製程等，未來發展重點將放在車用領域，初步規劃將在越南新廠進行驗證與生產，並在台灣總部設立車用研發中心。

永井淳一指出，公司今年初獲得經濟部核准，更名為尼得科超眾，代表與母公司的合作關係更緊密，今年加入日本電產第三年，無論是在新關鍵技術資源、自動化生產能力、設備自製能力或是拓展新客戶上，雙方合作效果陸續顯現，未來要讓事業加速成長。

副總林志仁表示，公司未來散熱產品發展重點將擺在車用領域，已將台北總部擴大研發量能，過去以水冷散熱模組等新技術與新產品開發人員，現在成立車用研發中心，同時提升未來產品生產技術自動化技術。

超眾規劃，車用散熱相關產品預計在越南廠進行生產，越南廠也已在申請相關認證，預計至少需要一年時間準備資料並取得認證，布局時間較長。

越南廠營運方面，林志仁指出，廠區第一期工程今年 5 月完工啟用，並導入模組組裝產線，不過整體營收貢獻非常小，預計明年初熱管產線會陸續投產，接著才會進駐熱板產線，此外，筆電、伺服器等客戶也同步進行認證中，越南廠明顯營運貢獻至少要等到明年。

林志仁指出，手機市場去年受到疫情影響、終端消費疲軟，品牌廠主要推動中低階手機來穩住市占率，導致熱板需求不如預期，不過隨著 5G 手機成為主流，需要效果更好的熱板，預期未來熱板仍是主要趨勢。