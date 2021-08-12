〈焦點股〉Q2財報亮眼 GIS-KY股價回神觸漲停

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 受惠平板、筆電成長動能強勁，第二季每股大賺 4.04 元，超乎市場預期，激勵今 (12) 日股價帶量上攻，一度亮燈漲停，達 117 元。

GIS 本業營運維持高檔，加上平板、筆電動能強勁，第二季稅後純益 13.64 億元，季增 501.58%、年減 27.71%，主因去年業外補助金較多所致，單季每股純益 4.04 元，累計上半年純益達 15.91 億元、年減 20.1%，每股賺 4.71 元。

GIS 近來持續遭到法人調節，股價狂挫，距離 1 個月前的高點已大跌近 2 成，今天在大量買盤湧入下，股價強彈並衝上漲停，達 117 元，攀上 2 周新高，截至午盤，成交量已超過 6400 張，交投熱絡。

GIS 7 月營收月增 0.7%、年增 30.5%，創今年新高，前 7 月營收 743.42 億元，年增 11.7%；GIS 表示，進入傳統消費性電子旺季，下半年營運將優於上半年，但上半年基期高，估成長幅度將較往年收斂。

另一家觸控模組廠 TPK-KY(3673-TW)7 月營收月增 28.4%、年減 25.5%，前 7 月營收 628.87 億元，年減 8.2%。今日股價也在盤上表現，一度漲逾 2%，站上 40 元關卡，不過，午盤後漲勢逐漸收斂。