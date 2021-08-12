台股三缺猶可為 但缺這個最嚴重！

文．林友銘

台股下半年有三缺：缺櫃、缺料、缺產能。但這三缺都有對應的商機，所以台股猶可為。唯獨投資人「對局勢的認知調整」一旦缺乏，盈虧就不是以道里可計！

※認知調整之一：「成交量四千億以下才是常態量」。

由於上半年無本當沖造成的違約交割頻仍，政府作莊開賭的局面終於嚐到惡果。於是乎八月底「當沖警示制度」上路，自然會造成當沖的不便性，連帶影響台股的成交量。

目前諸多分析者把台股八月初的量縮視為「右肩反彈」，筆者認為言重了些。殊不知上半年日均量六千億中，真實由大股東釋出而在外流通的籌碼並沒有暴增，所以籌碼的真實供給並無惡化，只是真實籌碼滾動太多次變成名目籌碼，才造成成交量虛胖的假象。

故技術面上所謂的右肩，應定義在真實籌碼的換手不足，表現出量縮的反彈無力上，而非名目籌碼。再則，只要美國不正式縮表，市場的熱錢不會從資本市場退去，有錢股市就有膽。

未來一旦當沖減少後，會讓交易恢復理性，籌碼也朝健康的方式換手，而台股虛胖的二千億減重後，健康的四千億以下會成常態量。

小結：當沖獲利不是常態，選股才是王道；作空仍太早，台股仍會創高，只是路徑不同。

※認知調整之二：「外資不再主導台股，持續賣超才是常態」。

台股從去年開始至今的二十個月中，外資買超台股月份合計僅七個月 (目前八月未知)，有十三個月外資是賣超台股，比例高達六成五，但台股卻是倒著大漲。這說明著，外資的基調很明顯就是一路賣，而台股也絕非外資在主導。

那外資靠什麼在獲利？一來在現貨市場，大方向有台灣五十在賺錢，其餘就是股息收入，因為台股這兩年權值股配息暴增；二來在非現貨市場，它們靠期資套利在賺錢，大買現貨當日期貨一定作空，反之亦然，然後拚結算。

最後，若外資大買某中小型股，大原則很多是假外資的隔日沖而已，所以一旦認真分析它，外資反而就發笑，也會造成對類股或個股走勢的誤判。

※認知調整之三：「電子成交比重回不去了，五成上下才是常態」。

倘若說二○一九年美中貿易戰是全球生產要素無障礙移動的破口，則二○二○至二○二一年的 COVID-19 疫情則是這破口的潰堤。

疫情下缺櫃、缺料、缺產能。首先在缺櫃下，遠洋運價欲小不易，自然航運股獲利仍穩定，但因籌碼凌亂故區間整理。只要航運不連續崩跌，則維持二成成交比重很合理。

電子權值股中，以聯電、世界先進及力積電為首的成熟製程滿載，故漲價可期，毛利率提升，它們取代台積電所代表的先進製程，是電子成交比重的基本盤。

而元件在車用需求激增下，猶如黑洞吞噬，但又缺成熟製程產能下，供應鏈拉長到四十週以上，尤以 MCU、MOSFET、TDDI 為甚；再來則是車用電池的三十週以上、被動及石英元件的二十週左右。上述產業同樣營收持平但毛利率提升，整體獲利水準 QOQ 及 YOY 繼續成長，但它們不佔權重，卻是熱錢重心。

至於其他記憶體及面板卻因成長率走平或下滑，故非主流，漲一休十。電子終端產品在缺料及去年高基期下，今年下半年要再大成長很難，故不受資金青睞。

小結：電子上優於下，小優於大，故成交比重七成夢裡才有，五成上下才是常態。

※認知調整之四：「投信才是穩盤重心，鎖碼認養至季底變為常態」。

因為投信不會像真外資一樣套利期貨，也不會像假外資一樣隔日沖。它們有交易限制，一週內不能作反向動作，所以是穩盤重心。

投信上半年操作航運大賺且全身而退，下半年更懂電子只佔五成比重的道理，於是操作電子更集中，認養更積極。由附表中可以端見：買到高持股比重及高本益比的還不放手，就是電子航運化的明顯徵兆。

綜合上述四項認知調整，接下來的選股方向，筆者有以下觀察：

「聚和」(6509)：

全球缺電池是事實，但不代表台灣電池概念股可以雨露均霑。不管三元電池或磷酸鋰鐵，主導權都在中國，以寧德時代為首，性價比最高。而投信買進康普把本益比拱到三七．八倍，持股率到 1.36%，只因它是指標股。但投資人可以看著康普操作聚和，因為聚和今年 EPS 落在三元，目前本益比僅二十一倍，且電解液又是全台第一、全中國前三大供應鏈，這塊中國做得沒它好，再加上聚和還有生物緩衝劑，也就是現在疫苗中的溶解液，自然更具吸引力。

「富鼎」(8261)：

延續上篇專欄看好，因為今年上半年 EPS 為三．一二元，下半年營收成長有限但毛利率還會再升，故下半年每股獲利可望成長至三．五至四元之間，全年 EPS 落在七元上下。而投信既然敢把新唐的本益比拉到四二．六倍，則富鼎目前本益比僅二十倍，仍有極大成長空間。

「天宇」(8171)：

台灣儲能產業中未來最具代表性的公司。猶記特斯拉澳洲儲能廠大火，而競爭對手普威受惠。而普威在台的授權公司為台普威，供應鏈即為天宇。

同時天宇接收了長園科的專利與美商伊頓合作，等於間接指向台積電儲能訂單，再加上與華創車電的合作，對於鴻海 MIH 平台有極大想像空間。

天宇上半年每股約虧損○．六八元左右，但七月營收在一億元以上則開始虧轉盈，未來營收低標在一．四億元，八月舉辦法說，下半年獲利逐月上升，是典型的大轉機股。

「聯合再生」(3576)：

七月減資，八月初重新掛牌，是小英政府下半年最重要的綠電指標股，地位猶如二○一九年起風電的世紀鋼，及二○二○年疫苗的高端，極為重要的政策指標股。

來源：《理財周刊》1094 期

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