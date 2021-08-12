黃金屠殺黑天鵝事件 全球資金轉移陣地中

文／理周教育學苑．方鈞

Q：8 月 9 日 (一) 早上 7 點，黃金突然間跳水屠殺，金價從每盎司 1760 美元大跌至最低 1680 美元附近，創下 3 月底以來最低點，除了受到 8 月 6 日非農數據大好影響外，市場推測與日本基金大幅拋售有關，雖然事後緩漲收復失地，但其中有那些貓膩投資人需要注意？

A：八月九日早盤黃金下殺，嚇壞不少投資人，依據黃金波動特性來看，周一早盤屬於冷門時段，亞洲盤影響到黃金波動約莫在九點到十點附近，陸股熱絡交易時段，但這波下殺時間是在七點前，市場流動性不足，急速殺盤投資機構程式單觸發停損，才會導致這次黃金黑天鵝出現。

就美國總體延續性來看，上周五非農就業人口數預期值為八十七萬人，而公布值為九四．三萬人，明顯優於市場預期，先前美聯儲鬆口緊縮政策也可能因非農數據表現佳而進行，美元上漲也導致金價下跌。

此外，在總體經濟上，量化寬鬆引發的通膨危機並未緩解，自上次美國十年期公債殖利率超過一．三％之後，目前尚未有下降趨勢，黃金與美國公債殖利率呈現極高負相關，當美國公債殖利率升高時，黃金價格隨之下降，所以只要美國公債殖利率持續升高，金價將更進一步下修。

就技術層面來看，急跌後緩漲回下跌區附近，但未突破起跌位置，表示空方力道尚未消化，短期內在區間範圍盤整機率高，如果接下來美聯儲對升息態度保持不變，黃金盤整向下機率高。

整體來說，無論是從升息、公債殖利率、技術線型等角度來看，美元轉強加上黃金本身避險程度有轉弱趨勢，放空黃金或做多美元將是下半年度的好機會。

來源：《理財周刊》1094 期

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