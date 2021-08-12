〈台股盤後〉量縮至4個半月來最小守住前低 個股輪動揮多頭大旗

台股今 (12) 日一度跌近百點，但隨即低接買盤進場，終場以 17219.94 點作收，小跌 7.24 點，成交值再縮至 3190.68 億元，創 4 月以來單日最低量能，不過，上市櫃個股合計有超過 70 檔漲超過半根停板，法人認為，大盤量縮未再破昨日低點呈現狹幅整理格局，有助測底，可強化多頭士氣。

由於美國參議院通過總計約 1 兆美元的基建案，美國最大的鋼鐵製造商紐科 (Nucor) 股價衝上新高，激勵今日鋼鐵族群再度強彈，威致、新鋼、志聯、海光和高興昌均亮漲停燈號，千興、久陽逼近漲停，官田鋼漲 8%，建錩、有益、運錩、榮剛、彰源、盛餘、春源和大成鋼均漲超過半根停板。

中鴻、燁輝、允強漲逾 4%，聚亨、大國鋼、新光鋼、唐榮、燁興漢美亞等也漲超過 3%。

貨櫃航商同樣見到低接買盤進場，陽明、萬海強彈超過半根停板，長榮漲逾 3.5%，也帶動貨攬業者表現，中菲行、台驊漲 4% 上下，捷迅漲 2.5%。

電子股方面，ABF 三雄再度轉強，景碩漲半根停板，南電、欣興分別漲 4%、2% 電池材料族群整理過後買盤轉強，美琪瑪漲停，康普漲 4%。分離式元件相關業者也接棒成為熱絡的一群，尼克森漲逾 7%，強茂、杰力漲半根停板，大中和富鼎漲 3% 上下。

元大投顧認為，台股現階段並沒有大幅回檔的疑慮，也沒有系統性風險，只是內資縮手、投機氛圍消退，盤勢將陷入整理，而這段時間股價若能撐住，對台股就是加分。

而日盛投顧則提醒，隨著外資昨日期貨空單大幅增加，大盤短線上若未迅速站回季線之上，整理時間恐拉長。