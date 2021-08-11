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美國1兆美元基建案過關激勵鋼鐵股大漲 紐科股價創新高

鉅亨網編譯張博翔
美國1兆美元基建案過關激勵鋼鐵股大漲 紐科股價創新高（圖：AFP）
美國1兆美元基建案過關激勵鋼鐵股大漲 紐科股價創新高（圖：AFP）
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參議院周二 (10 日) 終於通過總計約 1 兆美元的基建案，市場預計將進一步刺激建材需求，鋼鐵類股大漲，美國最大的鋼鐵製造商紐科 (Nucor) 股價飆至歷史新高。

標普鋼鐵類股指數升至 2008 年 8 月以來新高，紐科鋼鐵 (NUE-US) 飆漲近 10%，美國鋼鐵 (X-US) 上漲近 5%。其他工業金屬相關業者也出現漲勢，美國鋁業 (AA-US) 上漲 8.24%，銅、鉬金屬生產商 Freeport-McMoran (FCX-US) 上漲 4.8%。

參議院通過的 1 兆美元基建案中新增的 5500 億美元預算，將有 1100 億美元用於公路、橋樑、隧道和其他專案。另外 660 億美元將用於客運和貨運鐵路、390 億美元用於公共交通、250 億美元用於機場，170 億美元用於港口和水道。

該基建案是幾十年來美國規模最大的公共工程支出，預計這項刺激政策的進展將幫助延長今年鋼鐵股的漲勢。

花旗分析師 Alexander Hacking 表示，這項基礎設施計畫每年可能會增加 300 萬至 400 萬公噸的鋼鐵需求，其中 60% 是建築用長鋼材，美國鋼廠的產能利用率也將從目前的 75% 上升到 80%。

Hacking 說：「關鍵問題是，鑒於目前疫情仍未完全消弭，當前的需求能否維持下去。」

不過，基建案仍需獲得眾議院批准，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，在參議院通過 3.5 兆美元預算案之前，她不會在眾議院提出基礎設施法案。眾議院預定於 9 月 20 日復會。

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