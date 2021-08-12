防疫品熱銷 大樹上半年純益翻倍 每股賺3.54元締新猷

連鎖藥局大樹 (6469-TW) 今 (12) 日公布財報，受惠防疫商品熱賣，加上新門市挹注，第二季雙率雙升，稅後純益 1.18 億元，季增 63.89%、年增 170.43%，每股純益 2.2 元；上半年稅後純益 1.9 億元，年增 111.7%，每股純益 3.54 元，單季、上半年純益雙創新高。

大樹今年第二季營收 28.34 億元，季增 14.18%、年增 42.58%；毛利率 26.28%，季增 0.35 個百分點、年增 0.22 個百分點；營利率 5.03%，季增 1.88 個百分點、年增 2.64 個百分點；稅後純益 1.18 億元，季增 63.89%、年增 170.43%，每股純益 2.2 元。

大樹上半年 53.16 億元，年增 32.8%；毛利率 26.12%，年增 0.78 個百分點；營利率 4.15%，年增 1.63 個百分點；稅後純益 1.9 億元，年增 111.7%，每股純益 3.54 元。

大樹表示，第二季受惠防疫商品熱銷，營收比重從 3-4% 攀升至 10%，加上上半年陸續開設 17 間新門市，推升整體營運表現。

大樹認為，雖然短期消費者對防疫物資需求增加，但隨著國內疫情降溫，民眾購買的防疫物資，不會短期內消耗完畢，預期下半年防疫產品庫存與業績將回歸正常。

大樹預計，2022 年前商圈型門市將拓展達 240 家、社區院前型門市約 50 家、特約型門市則有 150 家。