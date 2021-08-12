微星Q2三率三升續寫新猷 上半年EPS 10.14元 賺贏去年全年

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，加上產品漲價，單季、上半年均三率三升，第二季純益 44.01 億元，每股純益 5.2 元續寫新猷，上半年則賺進一個股本，也賺贏去年全年，純益達 85.7 億元，每股賺 10.14 元。

微星第二季營收 463.22 億元，季減 3.51%、年增 31.08 %，毛利率 20.59%，季增 1.53 個百分點、年增 6.2 個百分點，營益率 11.14%，季增 0.74 個百分點、年增 4.4 個百分點，稅後純益 44.01 億元，季增 5.54%、年增 109.39%，淨利率 9.5%，季增 0.81 個百分點、年增 3.55 個百分點，每股純益 5.2 元。

累計微星今年上半年營收 943.27 億元，年增 47.8%，毛利率 19.82%，年增 5.85 個百分點，營益率 10.77%，年增 4.6 個百分點，稅後純益 85.7 億元，年增 155.7%，淨利率 9.09%，年增 3.84 個百分點，同樣為三率三升，每股賺 10.14 元，賺贏去年全年。

展望今年，微星認為，上游電子零件缺料、物流仍緊張，下半年供不應求狀態延續，將與供應鏈客戶維繫良好關係，也預期今年全年板卡出貨量將達 2400 萬片，年增逾 2 成，再創新高。

微星 7 月營收就受缺料影響，單月營收下滑至 145.24 億元，月減 6.7%、年增 5%，累計前 7 個月營收則突破千億元大關，達 1088.52 億元、年增 40.1%。