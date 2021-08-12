〈美股早盤〉大摩示警記憶體寒冬 費半挫逾1% 美光領跌

週四 (12 日) 公布上週失業金和生產者物價指數 (PPI) 後，美股小幅開低，截稿前，道瓊工業指數跌 8 點或 0.03％，那斯達克綜合指數跌 0.3%，標普 500 指數跌 0.2％，費半跌逾 1%，在大摩警告記憶體寒冬將至後，美光 (MU-US) 開盤挫逾 6%，領跌費半。

昨日公布溫和的 CPI 通膨數據後，美國今日公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.8%，創紀錄新高，月增 1.0%，排除能源、食品等波動性因素的核心 PPI 年增 6.1%，月增 0.9%，均高於市場預期。

另一方面，美國上週初領失業金人數降至 37.5 萬人，符合市場預期。

公布經濟數據後，截稿前，10 年期美債殖利率上漲至 1.362％。

國際能源署 (IEA) 週四下調今年原油需求預期，稱 Delta 變種病毒將打擊需求復甦，但 IEA 認為，原油需求可望在明年中期恢復至疫情前水平。截稿前，布蘭特原油和 WTI 原油期貨均小幅下跌。

財報消息面，軟體供應商 Palentir 公布優異財報與財測後，開盤漲逾 10％。中國互聯網巨頭百度受惠於廣告銷售反彈和 AI 雲業務需求，公布第二季營收獲利均優預期，但因第三季財測較為保守，開盤跌逾 3％。

迪士尼 (DIS-US)、Airbnb(ABNB-US) 和食品外送平台 DoorDash(DASH-US) 定於週四盤後公布最新財報。

截至台北時間週四 (12 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 8.92 點或 - 0.03%，暫報 35476.05 點

那斯達克綜合指數下跌 50.72 點或 - 0.34%，暫報 14714.42 點

標普 500 指數下跌 7.10 或 - 0.16%，暫報 4440.60 點

費半下跌 41.49 點或 - 1.24%，暫報 3309.45 點

台積電 ADR 下跌 0.87% 至每股 114.98 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.362%

紐約輕原油下跌 0.27％ 至每桶 69.06 美元

布蘭特原油下跌 0.14% 至每桶 71.34 美元

黃金下跌 0.22% 至每盎司 1749.50 美元

美元指數上漲 0.04% 至 92.955

費城半導體日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Palantir Technologies(PLTR-US) 早盤上漲 10.12％，至 24.59 美元。

Palantir 週四盤前公布第二季營收年增 49%，至 3.76 億美元，高於預期，其中商業銷售年增 90%，政府銷售年增 66%，此外，調整後 EPS 報 4 美分，符合預期。

隨著政府機構需求持續增加，Palantir 看好第三季營收達 3.85 億美元，優於分析師預期，並預計 2021 年至 2025 年的年營收增長率至少達 30%。

eBay(EBAY-US) 早盤上漲 0.21％，至 68.16 美元。

eBay 週三盤後公布第二季營收、獲利增長疲軟，活躍買家出現下滑，隨著網購趨勢逐漸放緩，該公司還公布遜於預期的第三季財測。

百度 (BIDU-US) 早盤下跌 3.69％，至 158.87 美元。

百度週四盤前公布第二季營收營收人民幣約 314 億元，年增 20%，高於預期，Non-GAAP 稀釋後 ADS 報人民幣 15.41 元，年增 5%，雙雙優於預期，營收增長主要受 AI 雲業務所驅動。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (8/7) 初領失業金報 37.5 萬人，預期 37.5 萬人，前值自 38.5 萬人上調至 38.7 萬人

美國上週 (7/31) 續領失業金報 286.6 萬人，預期 290 萬人，前值自 293 萬人上調至 298 萬人

美國 7 月 PPI 年增率報 7.8％，預期 7.1%，前值 7.3%

美國 7 月 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.6%，前值 1.0%

藍：美 PPI 年增率，綠：美 PPI 月增率 (圖：Zerohedge)

美國 7 月核心 PPI 年增率報 6.1％，預期 5.6%，前值 5.6%

美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.9％，預期 0.5%，前值 1.0%

華爾街分析：

SYZ Private Banking 私人銀行投資主管 Luc Filip 認為，財報季進展相當順利，驗證了復甦情境，當經濟復甦邁向增長階段，增長力道將成為關鍵。

澳洲國民銀行 (NAB) 分析師 David de Garis 表示，聯準會可能自 CPI 報告中獲得一些安慰，目前看來，焦點多半回到就業市場的改善速度。

談到美國通膨數據時，Robertson Stephens Wealth Management 首席經濟學家 Jeanette Garretty 稱，對於單一個月的數據解讀有很多，但我們不能將一個月的數據看作趨勢，雖然部分物價動能已經趨緩，但並非所有動能都趨緩。