美中將舉行經濟對談？財長葉倫評估上台後首次出訪中國

彭博引述知情人士報導，美國財長葉倫評估未來幾個月出訪中國的可能性，如果成真，將是美中之間首度舉行面對面經濟會談。不過這趟海外行程能否成行，還得看 Delta 病毒和疫情發展。

若葉倫出訪中國，可能對談的對象將是中國最高經濟官員劉鶴，這也將是美國總統拜登上任至今，白宮官員訪中最高層級。不過消息人士說，葉倫訪中還在很初步的討論階段，考慮條件包括 Delta 病毒帶來的旅行風險。

美國財政部發言人說：「目前尚無財長在秋季出訪中國的計畫。」

美國國務院 3 月曾在阿拉斯加和中國對談，雙方氣氛劍拔弩張。7 月的美中天津會談，副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 與中國外交部長王毅等人也互相針對敏感議題開炮。

拜登上台迄今對中國展現強硬姿態，不過拜登政府目前仍在審議對中國政策，以及川普時代對中國實施的關稅。葉倫曾質疑課徵關稅的有效性，儘管白宮官員似乎傾向予以保留。

知情人士說，葉倫訪中可能討論氣候變遷、貿易等經濟事務。

美國超過 30 個貿易組織上周向拜登政府喊話，希望美中兩國恢復協商機制並移除關稅，以免傷害美國經濟。一些倡議組織也致函葉倫和美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，敦促兩國重啟對話，以確保北京落實 2022 年敲定的第一階段貿易協議。

兩國官員也始終不排除舉行「拜習會」的可能性。

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