BioNTech與莫德納盤前上漲 傳FDA將批准免疫缺陷患者打第三針

BioNTech(BNTX-US) 和 莫德納 (MRNA-US) 股價在周四 (12 日) 盤前上漲，此前有報導稱，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 將修改輝瑞 (PFE-US)/BioNTech 和 Moderna 開發的新冠疫苗的緊急使用授權，允許免疫缺陷患者注射第三針。

BioNTech 和 莫德納周三分別下跌 14% 和 15.6% 後，盤前分別上漲 5% 和 2.5%。輝瑞周三跌 4%，盤前漲 0.6%。

《華爾街日報》報導說，由於 Delta 變種病毒的迅速傳播，新的 Covid 病例激增，FDA 即將做出決定，批准對免疫力較弱的人進行加強注射。

有更多的證據表明，兩針疫苗對免疫力低下的人來說是不夠的。疫苗製造商預計在本月或下個月與 FDA 聯繫，以批准他們的加強注射。

BioNTech、莫德納和輝瑞周三均收低，此前有消息稱，歐洲藥品監管機構正在研究少數人在接種 Covid-19 疫苗後報告的三種新症狀，以評估這是否為疫苗的副作用。

這三個症狀分別是多型性紅斑 (Erythema multiforme)、腎病症候群 (nephrotic syndrome)，以及腎絲球腎炎 (glomerulonephritis)，歐盟藥物警戒風險評估委員會 (PRAC) 已經開始評估相關風險。

華爾街未針對潛在副作用提出評估，但對先前莫德納和 BioNTech 的高估值有所質疑。

美銀分析師 Geoff Meacham 周一形容，莫德納市值接近 2000 億美元根本「荒謬」，他仍看好 mRNA 技術。Oppenheimer 分析師 Hartaj Singh 和 Piper Sandler 分析師 Edward Tenthoff 調降該股評級。Singh 從「優於大盤」降至「符合市場表現」，而 Tenthoff 則自「加碼」降至「中立」。