病毒難纏點燃疫苗股漲勢 輝瑞股價刷新高、莫德納近一個月漲約80%

美國疫情反撲帶動疫苗股攻勢，輝瑞 (Pfizer) 股價周二 (10 日) 大漲近 5% 並登新高，睽違 20 年來再度刷新紀錄，近日重挫的 Novavax 反彈，莫德納 (Moderna)、BioNTech 周二雖然走低，但最近一個多月以來都有傲人漲幅，顯示疫情發展變幻莫測且難纏。

輝瑞 (PFE-US) 收盤上漲 4.9% 至每股 48.25 美元，盤中最高漲至 48.57 美元，先前新高是 1999 年 4 月 12 日觸及的 47.44 美元。

輝瑞今年累計上漲 35%，周二股價不只刷新盤中紀錄，也寫下去年 11 月 9 日以來最大單日漲幅，當天輝瑞發表令人振奮的新冠疫苗實驗數據。

Gabelli Funds 經理人 Jeff Jonas 說：「輝瑞的疫苗終於獲得肯定。雖然原本投資人都認為疫苗只是『一次性的現金挹注』.... 但不幸地，疫苗成為可以持續發展的事業。」

輝瑞與德國生技商 BioNTech 合作開發的新冠疫苗，幫助輝瑞第 2 季營收猛增 61%，接下來如果獲准用在更多國家兒童身上可能帶來更多商機，該公司也正在向主管機關申請評估施打第三劑疫苗的可行性。

美國另一家疫苗廠 Novavax 上周再度延後申請緊急授權，股價暴跌，不過周二反彈 11%。

Delta 病毒正在美國擴散，把確診人數和住院率都推上六個月高點，同時促使許多人接種疫苗。輝瑞在 7 月底把 2021 年疫苗銷售預測提高 29% 至 335 億美元，莫德納、BioNTech 也都提高銷售預測。

同樣使用 mRNA 技術的莫德納 (MRNA-US)，因為被券商認為股價過高，周二收盤下挫 5.72% 至每股 456.76 美元。

莫德納在那斯達克生技指數權重接近 15%，周二該股頹勢使該指數下跌 1.6%，是逾兩周以來最大跌幅。

莫德納市值超越美國有百年歷史的 Merck 藥廠。圖: AFP

儘管如此，自標普道瓊指數公司 7 月中旬宣布納入標普 500 以來，莫德納已經大漲 78%。由於疫苗帶動營收爆炸性成長，莫德納已經成為市值接近 2000 億美元的公司，超過美國百年藥廠默沙東 (Merck)(MRK-US)。

輝瑞合作廠商 BioNTech(BNTX-US) 的美國 ADR 周二下挫 5%，不過 8 月以來累計上漲約 30%。

Edward Jones 醫療分析師 Ashtyn Evans 說，輝瑞將能利用疫苗帶來的現金流提高研發投資並發動併購，強化公司營運。

Gabelli 的 Jonas 則建議輝瑞，把 mRNA 技術應用到其他疾病。莫德納將研究 mRNA 技術對治療癌症的效果。