輝瑞、莫德納調漲疫苗價格 台廠暫不跟進

美國輝瑞 (PFE-US) 及莫德納 (MRNA-US) 已調漲在歐洲的新冠疫苗價格，調漲幅度分別為 26% 及 13%，國產疫苗廠高端 (6547-TW) 認為，由於全球疫苗供給不穩、原物料成本持續墊高，調漲價格是適時反映成本，至於國產疫苗因與政府完成簽約暫不調整。

外媒報導，新冠變種病毒侵襲下，各國追加採購疫苗需求高漲，讓生產疫苗藥廠主導產品價格，其中，輝瑞疫苗價格從 15.5 歐元調漲到 19.5 歐元，莫德納疫苗則是從原先的 22.6 美元調漲到 25.5 美元。

高端表示，疫苗為寡占產業，市場過去都被四大跨國藥廠掌握，長期以來需求大於供給，僧多粥少因此調漲疫苗價格，以子宮頸癌疫苗為例，近三年來每年漲幅 2 成，單價來到 6000 元。

高端指出，隨著全球新冠疫苗需求強勁，包括上游原液、膠塞、針筒等原物料成本攀高，且受到法規限制，更換任一供應商需重新認證，因此只能加價搶料。

高端表示，由於與政府 500 萬劑合約中，雙方完成價格簽訂，暫時不會跟進國際調漲價格，明年若國內仍有國產疫苗需求，會再與政府進一步協商、談論價格。

高端疫苗受惠認列政府補助金，6 月稅後純益 7658 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.36 元，不過上半年仍持續虧損，稅後虧損較去年擴大、達 3.36 億元，每股虧 1.59 元；第二季稅後虧損 1.79 億元，虧損較今年首季、去年同期擴大；每股虧損 0.85 元。