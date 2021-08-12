桓鼎-KY上半年轉盈、創同期新高 EPS 1.75元

受惠建材接單暢旺、產品漲價及工程進入認列高峰，桓鼎 - KY (5543-TW) 上半年稅後純益 6259 萬元，較去年同期轉盈，也創同期新高，每股純益達 1.75 元。

桓鼎第二季營收 6.96 億元，毛利率率 18.31%，季減 1.24 個百分點，年減 5.59 個百分點，稅後純益 5704 萬元，季增 9.28 倍，年增 55.48 倍，每股純益 1.59 元。

桓鼎上半年營收 11.02 億元，毛利率 18.77%，年減 4.86 個百分點，稅後純益 5704 萬元，創同期新高，較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。

桓鼎今天董事會並決議，將以 1.31 億元投資佐茂股份有限公司，在買老股及參與現增股，取得佐茂公司增資後 3.2 億元股本的 25% 股權。

佐茂為電池模組廠，在台灣成立已 20 餘年，去年營收在 10 億元以上，為營運獲利的公司。

桓鼎主管表示，看好能源產業趨勢，除已在第二季成立能源技術團隊外，更決議通過投資佐茂股份有限公司，結合雙方於電池研發、生產能量，加上桓鼎於智慧建築的資源，投入儲能系統設計，整合建材牆板創新，積極發展儲能相關產品及應用方案，以強化於能源領域佈局。

桓鼎指出，下半年除結合儲能功能的電動車充電場域方案可望上線，未來將陸續推出其他儲能與結合能源及建材牆板創新的相關產品，預期第四季起能源事業可望對集團產生貢獻。

展望 2021 年下半年，桓鼎 7 月營收 2 億元維持高檔水準，在建材旺季、工程認列遞延與能源佈局可望逐步開始貢獻下，看好下半年起營運可望逐季成長。