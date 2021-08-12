超眾Q2純益年減近6成 EPS 0.65元寫近一年新低

散熱大廠尼得科超眾 (6230-TW) 今 (12) 日公布財報，受原料價格飆漲、匯損影響，第二季稅後純益跌破億元、至 0.91 億元，創近一年低點，季減 45.2%、年減 59.9%，每股純益 0.65 元。

超眾第二季營收 23.3 億元，季減 5.82%、年減 1.4%；毛利率 16.82%，季減 3.41 個百分點、年減 5.8 個百分點；營利率 3.7%，季減 5.13 個百分點、年減 10.35 個百分點；稅後純益 0.91 億元，季減 45.2%、年減 59.9%，每股純益 0.65 元。

超眾上半年營收 48.05 億元，年增 19.93%；毛利率 18.58%，年減 0.92 個百分點；營利率 6.33%，年減 3.22 個百分點；稅後純益 2.22 億元，年減 30%，每股純益 2.57 元。

超眾今年上半年受到銅價飆漲，儘管新產品已向客戶反映成本，但航運價格也調漲、新台幣升值等負面因素衝擊，加上塞港狀況更加嚴峻，交貨期程拉長，讓下半年獲利不明朗。

超眾仍看好，商用筆電、電競筆電、伺服器、網通等需求動能延續至下半年，下半年營收將優於上半年，全年也拚成長。