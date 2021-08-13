〈財報〉後疫情挑戰！DoorDash Q2淨損超過預期 Q3新客量恐減少 盤後挫逾5%

鮮食外送服務公司 DoorDash (DASH-US) 週四 (12 日) 盤後公佈第二季淨損超過預期，並預期第三季新客戶獲取量將下降，盤後挫逾 5%。

第二季 (6 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

淨損：1.02 億美元 vs. 7460 萬美元 (FactSet 調查的共識預期)

調整後 EBITDA：年增 43% 至 1.13 億美元 vs. 6320 萬美元

營收：年增 83% 至 12 億美元 vs. 11 億美元

市場總訂單價值：年增 70% 至 105 億美元

DoorDash 說，雖然美國許多地方已放寬防疫限制，仍交出不錯的成績。(放寬防疫限制意味著大眾有外出用餐的選擇，而非使用 DoorDash 訂購餐飲外送)

DoorDash 週四收低 1.23%，盤後重挫 5.19%，報 178.45 美元。該股今年迄今上漲 27% 以上，且較去年 12 月 IPO 時的 102 美元價格上漲了 78%。

第三季財測關鍵數據

市場總訂單價值：93 億美元至 98 億美元

調整後 EBITDA：0 到 1 億美元

全年財測關鍵

市場總訂單價值：390 億美元至 405 億美元

調整後 EBITDA：1.5 到 3.5 億美元

DoorDash 表示，該財測已將第三季新客戶獲取量、訂單季節性下降等因素納入考量。

DoorDash 也預期第三季和第四季在新類別、國際市場和平台服務方面投入更多資金。

「雖然今年上半年我們觀察到令人鼓舞的趨勢，但我們也提醒投資人謹慎，業務仍存在重大不確定性，消費者行為可能會偏離我們財測中的預期。」