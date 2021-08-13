〈財報〉迪士尼Q3全面優於預期 樂園部門邁向獲利 盤後漲逾5%

迪士尼 (DIS-US) 週四 (12 日) 盤後公布會計年度第三季財報，訂閱人數成長、營收和獲利均打敗華爾街預期，激勵盤後漲逾 5%。

最近時確認，迪士尼週四收高 0.67% 至 179.29 美元，盤後上漲 5.42%，報 189 美元。

Q3 (7 月 3 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：80 美分 vs. 55 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 45% 至 170.2 億美元 vs. 167.6 億美元 (Refinitiv 共識預期)

串流服務

Disney+ 付費訂閱人數：1.16 億人 vs. 1.145 億人 (StreetAccount 共識預期)

Disney+ 平均每位付費訂閱戶的每月營收 (ARPU)：年減 10% 至 4.16 美元

迪士尼將 ARPU 年率下降歸因於 Disney+ Hotstar 訂閱人數與去年同期相比，比例更高。

迪士尼最近幾季的 ARPU 下降是因為在印尼和印度的 Disney+ 和 Hotstar 一同捆包價格較低。該服務的每月 ARPU 低於其他市場的 Disney + 服務，因此拉低了該季的整體平均。

迪士尼還在試驗收視習慣，以及後疫情時期發行電影的方式。該公司將讓電影院獨家播映漫威首部華人英雄電影《上氣》45 天，再將該電影添加到其串流媒體中。

迪士尼執行長 Bob Chapek 在公布財報後的電話會議上表示，「能將漫威電影在電影院上映 45 天後，導入串流服務，可以創造另一個數據，指引我們未來如何處理自家電影。」

迪士尼表示，截至第三季末，全部串流媒體 (Disney+、ESPN+ 和 Hulu) 的總訂閱人數為 1.74 億人。直接面向消費者的部門營收成長 57%，達 43 億美元。

ESPN+ 和 Hulu 的每月 ARPU 小幅上升。

迪士尼表示，公司的總目標市場是全球 11 億個家庭。

Chapek 週四稍晚受訪時重申公司的預期，即 2024 年之前， Disney+ 訂閱人數預估達 2.3 億人至 2.6 億人。他說，迪士尼過去一年增加了內容方面的支出，「現在這些電影和節目開始陸續湧入，隨著內容滲透到我們的服務中，我們的信心只會繼續增長。」

遊樂園、體驗和產品集團

營收年增 308% 至 43 億美元

遊樂園、體驗和產品部門為疫情爆發以來首次返回獲利，但單就樂園本身尚未恢復獲利。迪士尼所有樂園在第三財季全部重新開放，遊客人數和消費者支出上升，營業利益達 3.56 億美元，扭轉去年同期的營業虧損 18.7 億美元。

大部分的獲利歸功於該部門的消費品業務，營業利益達 5.64 億美元。第三季迪士尼在米奇和米妮、星球大戰、迪士尼公主和蜘蛛人的商品中獲得更高的營收。

迪士尼國內樂園 4 月放寬防疫限制，入園人數增加，國內樂園營業利潤達 200 萬美元，國際樂園則虧損 2.1 億美元。

由於疫情衝擊，迪士尼該部門過去 5 季的營運均呈現虧損，Chapek 說：「我們看到，我們的樂園持續有強勁需求。」

勁敵康卡斯特在美國和海外擁有並經營多個環球影城主題樂園，7 月下旬已公布樂園轉為獲利，實現該部門自 2020 年第一季以來首次獲利。

主題樂園產業的復甦對迪士尼獲利非常重要。2019 年該部門 (含遊輪和酒店) 在公司 696 億美元營收總額中佔比 37%。

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