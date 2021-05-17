AT&T旗下華納媒體合併Discovery 可望匹敵Netflix、迪士尼等娛樂巨頭

AT&T(T-US)和 Discovery(DISCA-US)周一 (17 日) 發布共同聲明稱，雙方已達成合併協議，AT&T 將分拆旗下華納媒體 (Warnermedia)，與 Discovery 合併為新公司，創建出足以與 Netflix(NFLX-US) 和迪士尼 (DIS-US) 抗衡的強大媒體巨頭。

消息發布後，Discovery 周一開盤一度飆近 10%，截稿前盤中漲幅收斂至 1%，AT&T 漲 3.7%。

上述聲明指出，AT&T 將自本次交易中獲取總計 430 億美元現金、債券和華納媒體的部分保留債務，AT&T 股東將獲取新公司 71% 的股權，剩餘 29% 股權歸屬於 Discovery 股東。

華納媒體旗下內容事業包含 CNN、HBO、Cartoon Network、TBS、TNT 和華納兄弟 (Warner Bros.)，Discovery 旗下節目包含 TLC 旅遊生活頻道和動物星球等。

據了解，新公司名稱定於下周揭曉，目前僅知領導人將由 Discovery 執行長 David Zaslav 出任，至於華納媒體執行長 Jason Kilar 未來去向，以及合併後的公司財產安排等細節仍尚未確定，合併交易預計 2022 年中完成，但須先獲取 Discovery 股東及監管機構的批准。

AT&T 前執行長 Randall Stephenson 過去聯手時代華納 (Time Warner)，企圖整合內容和無線服務，以打造出媒體和電信巨頭，但隨著 AT&T 著手開發新一代無線通訊技術，舉債過量帶來了龐大的裁員和資產出售壓力。

AT&T 並未首家放棄媒體事業的電信商。Verizon 才剛在 5 月初宣布，以 50 億美元價格將 Yahoo 和 AOL 在內等媒體業務售予私募股權公司。