電動車大勢襲來 鈀金四年驚人漲勢將告終
鈀金四年翻漲逾兩倍的驚人漲勢似乎即將告終，因為隨著技術進步，這種廣泛用於汽車觸媒轉化器的金屬正由較便宜的白金取代，而且由於電動車逐漸取代汽油車，鈀金還面臨長期的生存危機。
全球 85% 鈀金用於汽油車引擎的觸媒轉化器。過去幾年來，鈀金的漲勢總是領先其他貴金屬，理由是在福斯汽車 (Volkswagen) 爆出排廢醜聞後，柴油車在歐洲市占率快速下滑、汽油車市場受益，加上中國和歐洲實施更嚴格的碳排放規定，都使這種主要產自俄羅斯和南非的銀白色金屬供不應求。
鈀金價格因此飛越黃金及白金，從 2018 年 8 月的每盎司 834 美元，到今年 5 月突破 3,000 美元，鈀金目前約報每盎司 2,640 美元。
白金過去多用在柴油車引擎的觸媒轉化器，但在德國化學公司巴斯夫 (BASF) 成功開發出三元觸媒轉化器 (白金、鈀金、銠) 技術之後，一部分鈀金可以用更便宜的白金替代，加上鈀金價格居高不下，車廠開始提高白金比重。
汽車業者將在 2022 年到 2023 年推出採用三元觸媒轉化器的小型車。
礦業巨擘英美資源公司 (Anglo American) 的行銷部門主管 David Jollie 說：「我們看到白金逐漸用在汽油車的觸媒轉化器上。這將讓鈀金回歸基本面，更接近供需平衡。」
鈀金短期看漲，長期看空
即使威脅即將到來，大多數分析師預測，鈀金在進入更長期下跌趨勢之前，還有一小段上漲空間。以下是各機構預測：
- 瑞銀 (UBS)：隨著白金替代率提升，鈀金年底前將漲到每盎司 2,900 美元，明年年中之前跌到 2,500 美元。
- 滙豐 (HSBC)：鈀金今年均價 2,740 美元，五年後跌到 1,190 美元，比白金便宜
- 花旗 (Citigroup)：鈀金將在三個月內漲到 3,200 美元，而白金替代率要到 2023 年或 2024 年才會比較穩定
- 渣打：鈀金未來幾年需求仍強，今年均價 2,790 美元，明年均價 2,625 美元，2023 年才會跌到 2,200 美元。
渣打貴金屬分析師 Suki Cooper 說，疫情後汽車生產復甦，加上排放標準趨於嚴格，將支持鈀金的短期需求。但由於礦業先前推動的開發計畫即將開始供貨，卻碰上市場需求減緩，未來五年鈀金就算不會淪落到供過於求，也將進入供需更平衡的狀態。
花旗也認為，到了 2023 年，鈀金將更接近供需平衡。
滙豐則說，鈀金或許會衝上 3,100 美元歷史新高，但是高價將吸引更多鈀金湧入市場，反而可能讓鈀金價格在下半年冷卻。
各大車廠擁抱電動車，2025 年過後電動車普及率有望大幅提升，可能是鈀金陷入最後掙扎的時刻。
彭博預測，到了 2030 年，電動車將占全球汽車總銷售的三分之一強，從 2020 年的 4.3% 躍升。
彭博的分析師 Kwasi Ampofo 說，短時間內，各國更嚴格的排放法規以及轎車銷售增加，仍可能帶動鈀金需求，但預測在 2025 年之前，新銷售轎車當中有 16% 將是電動車，這最終將導致鈀金需求減弱。
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