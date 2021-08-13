〈台股盤前〉航運類股走勢趨穩 或將帶領台股出現反彈契機

台北股市 12 日在航運類股走勢趨穩之下，大盤終場小趺 7.24 點 0.04%，以 17219.94 點作收，證券分析師黃漢成說，台股在航運類股走勢趨穩之下，加上記憶體類股股價已反映產品價格下跌利空，台股今天可望會有小反彈的契機。

貨櫃航運族群，包含長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)，股價昨日早盤維持在平盤附近狹幅震盪之後向上收紅，將有助帶動類股今日的走強。

至於美國股市今晨的收盤數據，由於摩根士丹利警告記憶體凜冬將至，美光慘崩逾 6%，費半跌逾 1%，創連續第六個交易日收黑，但道瓊、標普續寫輝煌，為 3 月 15 日以來首次連續三個交易日創下新高。

美股四大指數表現上，道瓊指數上漲 14.88 點，或 0.04%，收 35,499.85 點。那斯達克指數上漲 51.13 點，或 0.35%，收 14,816.26 點。標普 500 指數上漲 13.13 點，或 0.3%，收 4,460.83 點。費城半導體指數下跌 38.0 點，或 1.13%，收 3,313.0 點。

美股科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.08%；臉書 (FB-US) 上漲 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.11%；AMD (AMD-US) 下跌 1.10%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 4.15%；美光 (MU-US) 暴跌 6.37%；高通 (QCOM-US) 漲 0.32%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.05%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.30%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤市場成交量能不足，無法有效帶動人氣，預估集中大盤加權受領指數將在季線下震盪，在季線、月線即將交叉，形成的賣壓也大，由於台股處於高檔，投資人逢反彈都是減碼時機。

證券分析師黃漢成說，台股大盤走弱，市場賣壓，操作上以逢高減碼，手中保留較高現金部位爲上策。