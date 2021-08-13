〈商品報價〉BDI創10年新高 鐵礦砂逆風未減下挫4%

塞港與旺季效應，散裝船運價全面衝高，推升波羅的海綜合指數 (BDI) 週四 (12 日) 上漲 93 點，或 2.73% 至 3503 點，創 10 年新高；受到中國鋼鐵限產與房地產市場放緩影響，國際鐵礦砂下挫 4%，

海岬型運費指數 (BCI) 攀升 224 點，或 5.11% 至 4608 點，站上 3 個月新高；平均日租金大增 1863 美元至 38217 美元。

航運經紀公司 Alibra Shipping 指出，來自太平洋區域的廢紙與大宗商品需求強勁，加上中國港口堵塞嚴重，進一步推高運價。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上揚 34 點，或 0.97% 至 3550 點；平均日租金增加 309 美元至 31949 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 30 點，或 0.98% 至 3079 點，持續創新高。

國際鐵礦砂部分，天津港進口價下挫 4.75% 至 161.45 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 3.04% 至 158.73 美元。全球鐵礦砂產能提高同時，中國正加強鋼鐵產量限制，鐵礦砂下跌趨勢未變；另一方面，中國房地產市場放緩，恐讓鋼鐵與鐵礦砂下半年需求進一步惡化。