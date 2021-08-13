《步步為贏：超前部署你的下五步，學習億萬富翁企業家的致勝謀略》

內容簡介

★出版一年內，旋即售出 12 國版權★

──上市首週雙冠軍──

空降《華爾街日報》、亞馬遜商業類排行榜 TOP 1

榮登《今日美國》、《多倫多星報》暢銷榜

蘋果公司共同創辦人／史蒂夫．沃茲尼克 Steve Wozniak

《原則》作者、橋水基金創辦人／瑞．達利歐 Ray Dalio

《富爸爸，窮爸爸》作者／羅勃特．清崎 Robert Kiyosaki

──重量級推薦

運用西洋棋大師的思維進行精準布局，

找到事業與人生步步為贏的致勝走法！

百萬網紅企業家結合人生經驗與商場建議，

教你掌握謹慎策略與快速行動的完美交集！

百萬網紅企業家派崔克．貝大衛在社群媒體上擁有近 400 萬粉絲、10 億次的觀看人次，曾與柯比．布萊恩和小布希總統進行對談，並創辦了一間有著上萬名員工的跨國企業。

然而，他並非含著金湯匙出生的富二代，反之，他自小跟隨父母逃離烽火連天的伊朗，曾居住於德國難民營，一家人移民到美國後靠社會救濟金過活。

他 18 歲就從軍，從沒讀過大學，常因為說英文的口音被取笑，甚至曾背過數百萬卡債。但他並不因此服輸，他決定從一名健身房的業務員做起，慢慢往上爬，直到建立起自己的事業版圖。

他在書中濃縮了人生經驗與商場實用作法，彙整出五個步驟，協助你在人生與事業上不再迷航，進而找到屬於自己的致勝棋局。

▌企業家 vs 西洋棋大師

成功的企業家與西洋棋大師看似天差地遠，但他們其實有一個共通點：能夠迅速組織眼前四散的棋子，並預測接下來的五步棋怎麼走。

貝大衛將這項技能轉換成一套實際的操作方式，處於各個事業階段的高績效人士皆能適用。無論你是感到自己不斷碰壁、失去動力，或是正在尋找創新策略以帶領你的事業前往下個階段，都可以在本書中找到答案。

▌如何策劃你的下五步？

第一步：徹底了解自己

問自己真正想要什麼，用「自我認同稽核表」來找出自己的動力來源。有時甚至連羞辱都可以是強大的驅動力，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克就曾被父親所蔑視，他便將這股憤怒化為鞭策自己的燃料，邁向成功。

第二步：徹底精通推理與判斷的能力

處理問題的第一步就是負起全責，使用投資時間報酬率（ITR）公式，解出獨立問題「X」的值，以便利用所有資源來做出最佳決策。

第三步：徹底釐清該如何建立適合的團隊

學會分辨最適合的事業夥伴與顧問，美國黑手黨就曾因為對一位 FBI 臥底探員深信不疑，終致 212 位黑手黨成員被逮捕。打造「黃金手銬」來改善員工留任率，在組織內建立多層次誘因，激勵團隊發揮極致能力。

第四步：徹底掌握擴張的策略

兼顧組織的線性成長及指數型成長，例如亞馬遜的 Prime 會員服務能帶來一年 119 億美元的營收。組織越大就會越脆弱，因此需提高警戒，英特爾前執行長就說過他們的特質是「疑神疑鬼」，時時保持對威脅的警覺性。



第五步：徹底精通如何使用力量

向「黑幫」學習如何談判、銷售以及產生影響力。了解自己與對手的弱點，與合作對象協商時，善用手上的籌碼，如同電影《教父》的經典台詞：「我會提出一個讓他無法拒絕的條件。」

▌為什麼只有五步？

五步，是深思熟慮的策略與快速行動之間完美的交集點。

雖然有時你會希望設想得遠一點，但太遠的規劃可能導致過度分析而麻痺。

此外，從宏觀層級來看，為了精通在商業上成功的方式，也需要五個步驟。

因此，本書正是以這五個致勝步驟而寫成。

▌本書可以教你什麼？

．「目標」：釐清你真正想要什麼、想成為什麼。

．「定位」：清楚找到自己與旁人的差異，明確傳達出你的價值所在。

．「策略」：在混亂狀態下，也能擁有明確判斷與表達的策略。

．「技術」：不管時機好壞，都能有讓事業穩定成長的技術。

．「決策」：有效地解決問題，並做出精準決策。

．「團隊」：根據核心價值觀來籌組最佳團隊，吸引頂尖人才，並設計獎勵制度。

．「協商」：如何精準使用權力，並妥善運用談判的籌碼。

貝大衛以企業界與自身的人生經驗為基礎，分享該如何養成良好的決策力。本書既有職場適用的實用步驟，也有人際關係的處理建議。適合面臨困境的企業主、想踏出第一步的創業者，以及懷抱人生／職場煩惱的讀者。

本書從規劃人生與事業藍圖開始，一步步釐清待辦事項優先順序、預先設想後果，讓你在各種經濟、事業與人生壓力的未知情況下，仍能冷靜判斷，做出最好的決策。

一致推薦

吳育宏／行銷專家、BDO 行銷業務管理顧問副總經理

林克威／「電商原來是醬」Podcast 主持人

林育聖／文案的美負責人

邱奕嘉／政大商學院副院長

曾正忠／台大創創中心執行長

游舒帆／商業思維學院院長

雷浩斯／價值投資者、財經作家

（以上按姓名筆畫順序排列）

各界讚譽

「我信任並追隨派崔克．貝大衛，他擁有動力與熱情，可以有所作為。」──史蒂夫．沃茲尼克（Steve Wozniak），蘋果公司共同創辦人

「在我有幸交談過的人之中，派崔克是最激勵人心的思想家之一。」──瑞．達利歐（Ray Dalio），《原則：生活和工作》作者、橋水基金創辦人

「派崔克是一名退役軍人，他的教學風格和故事現正激勵其他退役軍人成為企業家。」──羅勃特．清崎（Robert Kiyosaki），《富爸爸，窮爸爸》作者

「派崔克是我見過最專注於追求目標的人之一，他的所作所為啟發了包括我自己在內的許多人。我不僅是他的朋友，更是他的粉絲。」──凱文．哈特（Kevin Hart）

「派崔克之所以與眾不同，不僅因為他是一位極為成功的商業人士，他同時也是一位思想家…… 柏拉圖會稱他為哲學家之王。」──羅伯．葛林（Robert Greene），《人性 18 法則》作者

「派崔克幫助企業家確切地了解下一步需要做什麼。」──博恩．崔西（Brian Tracy），《時間管理：先吃掉那隻青蛙》作者

國內外暢銷記錄

亞馬遜書店商業類暢銷書第一名

《華爾街日報》暢銷書榜第一名

《今日美國》暢銷榜

《多倫多星報》暢銷榜



作者簡介

派崔克．貝大衛（Patrick Bet-David）

小時候因兩伊戰爭隨著父母逃離伊朗，輾轉移民到美國前，曾在德國難民營暫居兩年。跟許多移民家庭一樣，派崔克一家靠著父母的基層藍領薪水與社會救濟金維持生計。

從流離失所的生活，一路走到建立起自己的金融公司，籌措到數千萬美元的資金，並創立了業界首屈一指的 YouTube 頻道「價值娛樂」（Valuetainment），其主要觀眾為企業家與商業人士。派崔克在商業上與生活中運用獨到另類的方式，創作出瑞．達利歐（Ray Dalio）、凱文．哈特（Kevin Hart）、柯比．布萊恩（Kobe Bryant）、小布希總統（President George W. Bush）以及許多其他知名專家的訪談內容，這些影片都相當引人入勝且激勵人心。

派崔克在社群媒體上有超過 10 億次的瀏覽人次，雖然受到許多業界傳奇人物支持，但他並不自認偉大，創業觀念也十分務實有效。目前其個人臉書粉絲超過 63 萬人，Instagram 更高達 300 萬名粉絲。

派崔克是軍人出身，從未取得大學文憑，而後成為專門推銷健身俱樂部會籍的業務員。在 30 歲那年創辦了 PHP（People Help People）事務所，是專門提供金融服務的公司，而今 PHP 事務所是擁有超過 15,000 名保險規劃師的大型公司。派崔克現居達拉斯，與妻子及四名子女一同生活。

譯者簡介

陳映竹

義大利波隆那大學、法國上亞爾薩斯大學雙碩士，現任專職英／法／義口筆譯，熱愛文學，更熱愛文字。譯作有《叛逆者團隊》、《斜槓思考》、《專注力協定》等書。

目錄

前言 在踏出第一步之前



第一步 徹底了解自己

第 1 章 你想要成為什麼樣的人？

第 2 章 研究最重要的產品：你

第 3 章 你創造財富的道路：要當內部企業家還是創業家？



第二步 徹底精通推理與判斷的能力

第 4 章 處理問題的非凡能力

第 5 章 如何解出 X 的值：做出有效決策的方法



第三步 徹底釐清如何建立適合的團隊

第 6 章 個體企業家的迷思：如何建立自己的團隊

第 7 章 建立一套有原則的公司文化

第 8 章 信任＝速度：可信度的力量



第四步 徹底掌握擴張的策略

第 9 章 擴張的目標是指數型成長

第 10 章 跟衝勁交朋友，面對混亂狀態也要有所準備

第 11 章 魔球：設計一套系統來追蹤你的公司

第 12 章 要疑神疑鬼，行家從來不會放鬆自己的戒備



第五步 徹底學會使用力量

第 13 章 如何擊敗巨人並掌控故事的走向

第 14 章 研究黑幫：如何銷售、談判、產生影響力

第 15 章 培養你的力量，保持實戰力



結語 將軍

謝詞

附錄

附錄 A 什麼事能激發你的動力？

附錄 B 自我認同稽核表

附錄 C 「解出 X 值」的表單

來源：時報出版