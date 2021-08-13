〈焦點股〉大摩看衰美光慘跌 記憶體股全面倒地

摩根士丹利警告記憶體凜冬將至，下調美光 (MU-US) 目標價，美光股價應聲重挫逾 6%，拖累費半收黑，台股記憶體族群今 (13) 日也全面嚇趴，晶豪科 (3006-TW) 遭打入跌停，華邦電 (2344-TW) 、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等盤中也大跌逾半根停板，賣壓相當沉重。

對於記憶體終端市場需求傳出雜音，華邦電董事長焦佑鈞於股東會上仍強調，目前產能持續滿載，供不應求，第四季應該也不會太差；總經理陳沛銘也表示，利基型 DRAM 需求還是很強，即使明年有新產能開出，也不是 DDR3，樂觀看待需求面。

不過，大摩分析師 Joseph Moore 卻持不同看法，他認為記憶體產業正逐漸失去動力，指標出現轉折，正在步入週期末段，意味今後將保持謹慎，因此，將美光評級從買進下調至中立，目標價也從每股 105 美元降至 75 美元，美光股價聞訊重挫 6.37% 至每股 70.25 美元。

美銀、大摩近來陸續出具報告，看壞記憶體產業接下來的成長動能，記憶體 IC 設計廠晶豪科股價連日下挫，今天又被打入跌停價 140.5 元，盤中有近 6000 張委賣高掛。

華邦電今天股價跌破 30 元關卡，盤中重挫逾 6%，下探 28.7 元，距離一個月前的高點，跌幅超過 3 成。此外，旺宏、威剛、創見、十銓等多檔記憶體廠，股價同步重挫逾半根停板。

記憶體控制晶片大廠群聯法說會後，股價跌勢止不住，今天又重摔超過 4%，下探 432.5 元，累計 7 個交易日以來，跌幅高達近 2 成。