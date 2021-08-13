鉅亨美股雷達：PLTR北美業務增長亮眼、AirBNB警示Delta帶來旅遊業風險

美股重要看點：

週四 (12 日) 美國公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.8%，創下歷史新高，月增 1.0%，雙雙並超越市場預期，顯示當前高通膨狀況仍在持續，市場關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾在 8 月份的全球央行年會 Jackson Hole 是否將對高通膨作出進一步表態。

另外，美國上週初領失業金人數降至 37.5 萬人，符合市場預期，初請失業金人口的持續降低，顯示美國經濟與美國勞動力市場仍走在穩步復甦的軌道之上。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 14.88 點，或 0.04%，收 35,499.85 點。

那斯達克指數上漲 51.13 點，或 0.35%，收 14,816.26 點。

標普 500 指數上漲 13.13 點，或 0.3%，收 4,460.83 點。

費城半導體指數下跌 38.0 點，或 1.13%，收 3,313.0 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月密大消費者信心初值，市場預期 81.2，前值為 81.2。

重要個股動態：

1. 美光 (MU-US)

週四 (12 日) 投資銀行摩根士丹利分析師 Joseph Moore 發表一份標題名為「寒冬將至 (Winter Is Coming)」的報告中，該報告任認為，全球記憶體產業正進入週期的末段，即記憶體將出現供過於求，存儲設備製造商 2022 年也將面臨艱難的定價環境。

該報告一出，引動美國記憶體股應聲大跌，週四 (12 日) 美國最大的電腦內存晶片廠商美光科技 (Micron Technology) 盤中一度下跌 8%，最終收跌 6.37%，為連續第四日下挫。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Palantir (PLTR-US)

數據分析公司 Palantir 週四 (12 日) 公佈亮眼的 2021 會計年度第二季財報，在美國商業業務快速成長推動下，營收比去年同期成長 49%，激勵股價勁揚 11.36% 至每股 24.89 美元。

Palantir 第二季營收報 3.76 億美元、經調整後每股獲利報 0.04 美元，雙雙優於華爾街普遍預期的 3.61 億美元與 0.03 美元；經調整後自由現金流報 5,000 萬美元，使上半年自由現金流總額達到 2 億美元；經調整後 Ebitda 為 1.21 億美元，優於市場預期的 8,600 萬美元。

Palantir 財務長 David Glazer 表示，第二季業績表現強勁，營收較上季成長 10%，且公司商業客戶數量從去年底的 139 家增加至 169 家。

此外，Palantir 全球業務主管 Kevin Kawasaki 表示，公司本季將投資 2.5 億美元用於特殊目的收購公司 (SPAC) 交易。該公司在第一季時披露 1.32 億美元對 SPAC 相關投資。

PLTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Airbnb (ABNB-US)

Airbnb 公布新一季財報，雖然營收和訂單皆超越市場預期，但 Airbnb 警告，後續財報可能會因 Delta 變種病毒而出現波動。

Airbnb 公布每股淨損報 11 美分，營收增長近 300% 至 13.4 億美元，高於市場預期的 12.6 億美元；8310 萬筆的訂單季增成長 29%，年增成長 197%，市場此前預期為 7920 萬筆。

Airbnb 訂單總值報 134 億美元，同比增長 320%，高於市場預期的 115.6 億美元；也虧損由去年同期的 5.756 億美元收窄逾 88% 至 6800 萬美元。

Airbnb 日租金由第一季的 160 美元漲至 161 美元，年增成長 41%。

Airbnb 財報聲明中表示，公司正在為 Delta 變種病毒可能帶來的業績波動做準備，預估 Delta 將對用戶的旅遊行為產生影響。