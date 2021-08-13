東京單日新增確診及重症人數再創新高 累計確診近27萬人

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診，在週五 (13 日) 又創下 5773 人的新高紀錄。這也是東京自從上週四 (5 日) 的 5042 人新增確診以來，第二度突破 5000 人大關。如果與一週前的星期五 (6 日) 相比，單日確診人數則多出 1258 人，疫情正迅速的擴大當中。

另一方面，在東京的重症患者人數方面，若以東京都所制定的標準來看，截至 13 日為止共新增 9 人、至 227 人。這是東京的新冠肺炎重症患者，在連續第 4 天創下歷史新高。不論是單日新增確診、或是重症患者人數，都沒有停止增加。

東京 13 日的死亡案例新增 7 人，累計達 2332 人。

以年齡分布來看，東京 13 日的新增確診當中，20 多歲有 1810 人、比例最高，再來是 30 多歲的 1189 人，40 多歲的 955 人，50 多歲的 689 人，還有 65 歲以上高齡族群的 203 人。

東京最近 7 天的平均確診約 4155 人，較一週前 (約 3820 人) 高出 8.8%。而累計確診人數也來到 26 萬 9743 人。