SIAM：印度7月新車銷售年增45% 也優於疫情前的同月表現

印度汽車製造商協會 (SIAM) 在 12 日公布了 2021 年 7 月份的新車銷售台數。以出貨量來計算，一般乘用車年增 45% 至 26 萬 4442 輛。和疫情前的 2019 年 7 月相比也增加 39%。

印度受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，導致當地新車銷量下滑，尤其在 5 月份時最為明顯，不過當前的銷售表現已出現回溫傾向。在 7 月份的時候，印度新車銷量報月增 14%、年增 45%，若和疫情前的 2019 年 7 月相比也增加 39%。

從各家汽車製造商的表現來看，印度最大的乘用車製造廠商 Maruti Suzuki 報年增 37% 至 13 萬 3732 輛，第二名南韓現代報年增 26% 至 4 萬 8042 輛，印度本土品牌、也是該國最大汽車製造商之一的 Mahindra & Mahindra 報年增 91% 至 2 萬 1046 輛。

而在 SIAM 的每月統計數據當中，並不包含印度知名的塔塔汽車 (Tata Motors) 以及商用車等銷售成績。

印度因受到新冠肺炎疫情影響，全國從 2020 年 3 月下旬開始就實施嚴格的封城管制，汽車銷售在 2020 年 Q2 也出現明顯下滑。到了 2021 年 5 月的時候，印度當地也因為第二波疫情發展達到高峰，汽車經銷商等也都陸續歇業，各家業者的業績遭受重創。

SIAM 總裁 Rajan Wadhera 在一份聲明中表示，他們也有在留意第三波疫情的發展動向。

而值得留意的是，雖然印度 7 月的乘用車銷售成績出現亮眼表現，不過在摩托車的銷售方面則較去年同期減少 2% 至 125 萬 3937 輛，和疫情前的 2019 年 7 月相比更出現 17% 的衰退。