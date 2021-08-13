〈東元法說〉新董事會達成共識 聚焦三大領域目標不變

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (13) 日表示，今年組成新董事會後已召開兩次會議，董事成員均對公司聚焦在智慧製造、智慧能源、智慧城市三大方向並無出現不同意見，對未來目標應有達成共識。

邱純枝指出，今年 7 月公司重組事業群，分別為機電、能源及空調等三大領域事業群，各自透過既有的機電產品以及空調核心技術來發展新領域，如智慧製造、智慧能源、智慧城市等。

東元今年董事改選紛爭落幕並組成新董事會，邱純枝提到，新董事會至今開過兩次會議，除了針對上半年業績外，新事業群總經理報告業務時，董事對於內容似乎都很認同，沒有表達不同意見，各方對於公司目標與方面應該有共識。

東元三大事業群方面，機電業務包括機電整合、車用動力系統及智能化綠色生產，另外看好電動車動力系統發展，公司已在台灣中壢及印度投資新建車用馬達專用產線；能源事業瞄準儲能、太陽能及風電；家電事業則，結合關係企業東捷資訊、東元捷德和東訊的智慧化軟硬體技術後，逐步轉型變革提供虛實整合的雲端管家服務。

股利收入方面，邱純枝指出，今年除了經常性股利收入外，與華新 (1605-TW) 策略換股結盟，獲近 1 億元股利，以及從中國、澳洲、東南亞資金匯回與台商租稅減免方案等，初估今年現金股利超過 20 億元，優於往年。