興富發上半年獲利大增2.18倍 EPS 4.23元 全年營收衝500億元

興富發 (2542-TW) 今 (13) 日公布最新財報，上半年稅後純益 53.14 億元，年增 2.18 倍，每股純益達 4.23 元，興富發今、明年進入建案入帳高峰，今年全年營收將上看 500 億元。

興富發第二季營收 155.9 億元，毛利率爲 30.1%，季減 2.56 個百分點，年減 0.65 個百分點，稅後純益爲 24.58 億元，季減 13.96%，年增 49.55%，每股純益 1.97 元。

興富發上半年營收 242.54 億元，毛利率 31.01%，年增 0.82 個百分點，上半年稅後純益 53.14 億元，年增 2.18 倍，每股純益達 4.23 元。

興富發今、明年進入完工入帳高峰期，預計 2021 年台灣北中南共計有 8 個完工入帳建案，總銷金額 338 億元，另也推出 7 個預售建案，推案量達 662 億元，明年將有 5 個建案完工，總銷金額達 400 億元以上。

興富發董事長曹淵博指出，台灣最重要的還是利率和經濟表現，在本土疫情趨緩後，6 月中旬起，中南部來客數及成交都慢慢回來，北部地區 7 月也漸漸回溫，建商也是隨著疫情狀況來調整推案，如果疫情像現階段是可控，預期就會爆量推案，公司也預計，今年下半年將在高雄推出 4 筆建案，累計總銷金額估在 200 億元到 300 億元之間。