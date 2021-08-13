台灣接種涵蓋率突破38% 陳時中：近期還有疫苗到貨

台灣目前已有 960 萬人次接種 COVID-19 疫苗，涵蓋率突破 38%，指揮中心指揮官陳時中今 (13) 日透露，繼昨天的 52.4 萬劑 AZ 疫苗到貨後，最近還會有其他疫苗要來，但時間、劑量不確定；至於 BNT 疫苗方面，陳時中說，在各界努力之下，「進展算是順利」。

國內目前正在施打第五輪莫德納疫苗，第六輪即將開放高端疫苗，預計自 8/23 至 8/29 施打，至於第七輪將開放何種廠牌疫苗？陳時中表示，第七輪打 AZ 可能性相對高，還是要觀察這幾天疫苗到貨狀況。

外界關注近期要抵台的疫苗是哪些廠牌，陳時中表示，都是與台灣有簽約的廠商，但到貨時間及劑量尚無法確定。他指出，疾管署都會一直去催貨、緊盯廠商，但有時候緊盯也沒用，「一不小心就被別人拿走了」。

關於台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會、慈濟基金會向上海復星醫藥採購的 BNT 疫苗進度，陳時中僅表示，歷經很多人的努力，「進展算是順利」。

陳時中指出，指揮中心擬定 10 類風險對象，接種疫苗達到一定程度後，接下來的策略，會盡可能將年齡層向下開放，尤其是強化活動力強且是社會主要生產力的年輕族群接種率。

根據疾管署統計，截至 8 月 12 日為止，全台累計接種 960 萬 2785 人次，AstraZeneca 接種 622 萬 8188 人次，莫德納接種 337 萬 4597 人次，疫苗接種人口涵蓋率 38.37%，劑次人口比 40.91 (劑 / 每百人)。其中，施打第一劑高達 900.7 萬人。