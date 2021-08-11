莫德納將在加拿大設廠生產疫苗 緩解供不應求難題

美國製藥商莫德納 (Moderna) 執行長 Stephane Bancel 周二 (10 日) 表示，將於未來 2 年內，在加拿大建造一家 mRNA 疫苗生產工廠，幫助加拿大減少對疫苗供應的依賴。

這家公司已與加拿大聯邦政府簽署了一份諒解備忘錄，這將使加拿大成為莫德納首個海外業務的所在地，目前不清楚加國政府為此項計畫提供多少資金。

Bancel 說：「我相信這項技術可以讓加拿大為下一種病毒做好準備。」

Bancel 表示，目前還在尋找合適的地點，預計新廠最初將雇用 200 至 300 名員工，並將準備在 2024 年之前生產。

這項協議將使加拿大獲得莫德納的 mRNA 疫苗開發能力，優先獲得相關的疫苗。Bancel 表示，加拿大還可以要求莫德納改變其生產線，用來應對新的或正在出現的病毒威脅。

這一協議將包括一個不僅針對 Covid-19 的研發機構，還可以針對許多其他疾病，包括流感、心臟病、癌症和罕見的遺傳疾病。

在 Covid-19 疫苗推出初期，加拿大政府因未能建立國內生物製造能力而受到抨擊，僅能依賴其他國家提供疫苗。最近幾個月，渥太華進行了多項投資以促進國內疫苗生產。它在 2021 年的預算中，提出要在 7 年內撥出超過 22 億美元，用於發展生命科學和生物製造領域。