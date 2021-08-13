〈美股盤前要聞〉美股期貨漲跌不一 美債殖利率觸1個月新高

美國今日將公布 8 月密大消費者信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.342%。美股期貨週五 (13 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.02%。

1. 美 FDA 批准 免疫低下族群可打第 3 劑疫苗

美國食品藥物管理局 (FDA) 周四 (12 日) 授權免疫低下者施打第三劑疫苗，希望能保護最脆弱的族群免於感染高傳染力的 Delta 病毒。

FDA 通過授權後，還須經過美國疾病管制預防中心 (CDC) 的疫苗諮詢委員會審議。該委員會預定美東時間周五下午 1 點開會表決，如果做出建議追加劑量的決議，且最終獲得 CDC 許可，美國就能即刻展開第三劑施打作業。

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 正在準備申請施打第三劑疫苗，不過 CDC 主任 Rochelle Walensky 周四強調，只有免疫低下的族群需要打第三劑，一般民眾尚無此需要。FDA 也說，一般已經完整接種的民眾無須打第三劑。

2. Airbnb 營收年增 3 倍

Airbnb (ABNB-US) 週四 (12 日) 盤後公佈第二季財報，營收和預訂量超越華爾街預期，但預警 Delta 變種新冠病毒可能帶來波動性，盤後挫逾 4%。

Airbnb 預期第三季將實現有史以來最強的季度營收，但預計第三季訂房晚數將低於 2019 年第二季和第三季。

Airbnb 財務長 Dave Stephenson 在電話會議上表示，「隨著我們結束第二季，進入第三季，我們的秋季訂房晚數減少了，這是考量到淡季性質，以及 Delta 變種新冠病毒可能帶來的衝擊。」

3. 迪士尼 Q3 全面優於預期

迪士尼 (DIS-US) 週四 (12 日) 盤後公布會計年度第三季財報，訂閱人數成長、營收和獲利均打敗華爾街預期。

迪士尼表示，截至第三季末，全部串流媒體 (Disney+、ESPN+ 和 Hulu) 的總訂閱人數為 1.74 億人。直接面向消費者的部門營收成長 57%，達 43 億美元。

遊樂園、體驗和產品部門為疫情爆發以來首次返回獲利，但單就樂園本身尚未恢復獲利。迪士尼所有樂園在第三財季全部重新開放，遊客人數和消費者支出上升，營業利益達 3.56 億美元，扭轉去年同期的營業虧損 18.7 億美元。

4. 臉書收購 Giphy 路難行 英國監管機關憂壟斷

英國競爭及市場管理局（CMA）周四（12 日）表示，臉書 (FB-US) 收購 GIF 動態圖公司 Giphy 恐有損市場競爭，並表示若最終證實該收購案會影響社群平台媒體競爭，不排除要求臉書放棄收購。據報這筆交易價值 4 億美元。

CMA 表示，一旦臉書買下 Giphy，可能會導致其他社群平台無法再使用動態圖。CMA 也補充說，任何動態圖的品質下降或動態圖選擇變少，都會影響社群平台並讓用戶跳槽到其他平台，例如跳槽到已擁有廣大市場影響力的臉書。

臉書發言人透過媒體表示，不同意 CMA 的初步調查結果。發言人表示，這次併購符合兩家公司用戶與企業的最大利益，未來將繼續與 CMA 合作，解開有關阻礙市場競爭的誤解。

5. 再通膨交易熱絡 美債殖利率觸及 1 個月高點

投資人再度擴大押注再通膨交易 (reflation trade)，促使美債殖利率由跌轉升，觸及 1 個月新高，且殖利率曲線轉趨陡峭。

周三 (11 日) 公布的美國通膨數據仍處高點，以及 10 年期美債標售需求強勁，使 10 年期美債殖利率回跌；隨著再通膨交易熱絡、30 年期美債標售情況不理想，周四 (12 日) 美債殖利率再度向上。

根據路透報價，10 年期公債殖利率上漲 2.7 個基點至 1.366%，觸及 1 個月新高；30 年期公債殖利率則上漲 0.9 個基點至 2.013%，顯示債市漸漸人走茶涼。