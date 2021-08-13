〈美股早盤〉財報及經濟數據強勁 標普與道瓊再寫新高

投資者對樂觀的企業財報感到振奮，美股主要指數周五 (6 日) 開盤，主要股指小漲，道瓊工業指數漲 0.25%，標普 500 指數漲 0.12%，那斯達克綜合指數漲 0.04%，費半指數漲 0.07%。

本周數據顯示，美國經濟成長強勁，通膨仍是一個問題，勞動力市場正在反彈。但是，Covid-19 疫情仍然是潛在風險，這可能會限制消費者未來的信心。

標普 500 指數成份股公司中，已有超過 90% 的企業發布財報，其中約 88% 的表現好於預期。迪士尼周四的財報就是一例，幫助這支股票開盤後上漲。

Covid-19 Delta 變種病毒的威脅仍在，市場擔憂衝擊原油需求，造成油價持續下滑。國際能源署在周四發布的報告中預測，受到疫情發展影響，與上個月的估計相比，今年下半年的需求增長將每天減少 50 萬桶。

美國衆議院提出一項法案，旨在約束蘋果 (AAPL-US) 和 Google(GOOGL-US) 等公司運營的強大應用商店。眾議院司法委員會在 6 月通過了六項反壟斷措施，其中大部分旨在限制科技巨頭。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 89.6 點或 0.25%，暫報 35589.45 點

那斯達克上漲 6.16 點或 0.04%，暫報 14822.42 點

標普 500 上漲 5.18 點或 0.12%，暫報 4466.01 點

費半上漲 2.18 點或 0.07%，暫報 3315.14 點

台積電 ADR 下跌 0.75% 至每股 114.83 美元

十年期美債殖利率跌 1 個基點，至 1.35%

紐約輕原油下跌 0.38% 至每桶 68.83 美元

布蘭特原油下跌 0.24%， 至每桶 71.14 美元

黃金漲 0.5%， 至每盎司 1760.70 美元

美元指數下跌 0.24% 至 92.81 點

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.46%，暫報 185.50 美元

迪士尼周四盤後公布了亮眼的季度財報，訂戶增長、營收和獲利均超出華爾街預期。

財報顯示，迪士尼第三財季營收年增 44.5% 至 170.2 億美元，市場預期 167.6 億美元；調整後 EPS 80 美分，遠勝市場預期的 55 美分。

迪士尼表示，截至第三季末，全部串流媒體 (Disney+、ESPN+ 和 Hulu) 的總訂閱人數為 1.74 億人。直接面向消費者的部門營收成長 57%，達 43 億美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 下跌 0.27%，暫報 25.87 美元

瑞信分析師重新評估維珍銀河，將評級從跑贏大盤降為中性，目標價從 33 美元降為 30 美元。

此前，摩根士丹利分析師 Kristine Liwag 也發布報告，將維珍銀河的股票評級從「持有」下調至「賣出」，目標價則維持在每股 25 美元。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.98%，暫報 48.17 美元

美國食品藥物管理局 (FDA) 周四 (12 日) 授權免疫低下者施打第三劑疫苗，希望能保護最脆弱的族群免於感染高傳染力的 Delta 病毒。

Mayo 診所最新的研究表明，在 Delta 病毒快速傳播下，輝瑞 / BioNTech(BNTX-US) 疫苗在 7 月份對 Covid-19 的有效性只有 42%，另一方面，莫德納 (MRNA-US) 疫苗仍然有 76% 的效力。

每日關鍵經濟數據：

周五稍晚預計公布美國 8 月密西根大學消費者信心指數初值。

華爾街分析：

Capital Wealth Planning 創辦人兼執行長 Kevin Simpson 表示，一些股票已經從高峰回落 10-15%，市場持續創高不必太擔心，因為有許多大公司在支持著指數。股市創高之際，可能會有一些波動，但如果有 10% 的回調，Simpson 認為，這是逢低買進的機會。

針對本周數據，Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 發布報告認為，原本周三 CPI 公布，市場認為通膨已經越過頂峰，但偏高的 PPI 及房價數據，削除部分樂觀情緒，並造成周四部分股票獲利回吐。

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 周四發布報告，對美股保持樂觀，並指出強勁的 Q2 財報季、投資者謹慎的持股水位、Delta 病毒有消退跡象，以及債券和股票相關性正常化，是接下來仍繼續看多美股的主要理由。