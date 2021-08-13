〈台幣〉黑五股匯雙殺 貶4.1分收27.86元

台灣與主要競爭對手南韓，黑色星期五均上演股匯雙殺走勢，台股今 (13) 日重摔摜破萬七大關，新台幣匯價也走弱，終場貶 4.1 分，收在 27.86 元，台北及元太外匯市場合計成交值放大至 12.6 億美元。台幣本周累計貶值 0.17%。

半導體族群今天殺聲隆隆，台股跌幅逐漸擴大，終場下跌 237 點，收在 16982 點，不僅回測半年線，也是逾 2 個月來新低，外資終止連 2 買，大舉賣超 236 億元。

新台幣兌美元反彈僅一日行情，隨著美元再度轉強，亞幣今天紛紛走弱，新台幣也受外資匯出的影響，一度貶值 4.4 分，最低來到 27.863 元，但相較韓元來得抗跌。

新台幣匯價終場貶值 4.1 分，以 27.86 元作收，台北外匯市場成交值 9.47 億美元，元太外匯市場成交值 3.13 億美元，量能較昨天明顯放大。匯銀人士認為，外資帳上仍保留現金，不排除之後會再回補台股。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，由於南韓深陷疫情陰霾，韓元再度重貶 0.67%，為最弱勢亞幣，新台幣及新加坡幣分別貶值 0.15%、0.11%，日圓及人民幣同步走軟。