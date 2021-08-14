〈紐約匯市〉美8月消費者信心隨Delta驟降 美元挫跌 周線收黑  

美元對主要貨幣周五 (13 日) 重挫至一周低點，最新數據顯示，美國 8 月密大消費者信心驟降到 10 年最低，顯示 Delta 變異株擴散，令民眾預期景氣可能放緩。美元指數本周累計下跌 0.3%。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 92.521，為 8 月 6 日以來最低。

密西根大學調查顯示，8 月消費者信心指數初值報 70.2，是 2011 年來最低，7 月終值為 81.2。

本周出爐的經濟數據好壞參半，牽動貨幣政策預期和美元走勢。周四公布的生產者物價指數 (PPI) 飆升，成為支持美國聯準會 (Fed) 縮減量化寬鬆 (QE) 的證據，但周三的消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨可能觸頂，代表 Fed 有空間再保持寬鬆政策一段時間。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「美元本周的動力，主要來自通膨壓力和 Fed 縮減購債。目前交易員已把縮減 QE 的時間點從 9 月推遲到 11 月，甚至可能到 12 月。」

交易員持續關注 Fed 主席鮑爾 8 月底在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的央行年會發言，研判 Fed 政策動向。Schamotta 說：「鮑爾可能進一步說明 Fed 收緊政策的順序，並且明白表示，宣布縮減購債不等於升息時間確定了，希望在『縮減恐慌』(Taper Tantrum)出現之前就加以遏制。」

英鎊兌美元勁揚 0.5%，但周線是連續第二周下跌。英國第 2 季經濟成長率符合市場預期，投資人正在尋找影響英鎊前景的新催化劑。

比特幣上漲 4.78% 至 46,571.09 美元，接近周三出現的三個月高點 46787 美元。以太幣上漲 6.03% 至 3,228.33 美元。

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