南韓股匯債市三殺 兩大晶片龍頭遭外資無情拋售

南韓市場歷經艱難一周，股市和匯市雙雙大幅下挫，新冠肺炎病例飆升，帶來了恐慌性拋售，主力晶片股不僅未能護盤，反而成為遭到追殺的標的。

南韓基準 Kospi 指數周五 (13 日) 連續第 7 天下跌，韓元觸及 10 個月低點，全球基金正在創紀錄拋售三星電子 (005930-KR) 等關​​鍵半導體股票。

Shinhan Bank 經濟學家 So Jaeyong 表示，隨著南韓在市場上失去吸引力，韓元、債券和股票正朝著同一方向發展，韓元在新興亞洲貨幣中顯得更加脆弱，隨時可能跌破 1190 關卡。

韓元本周下跌超過 2%，至 1167 美元兌 1 美元左右，韓股已跌超過 3%，將寫 1 月以來的最差單周表現。

美元兌韓元走勢

據南韓央行本周公布數據，上月外國投資者對南韓股市的投資淨流出 30.6 億美元。

在此之前，外資 5 月淨流出 82.3 億美元，6 月淨流出 4.4 億美元，根據央行的說法，上個月的流出與 Covid-19 疫情相關。

南韓疫情於 7 月起惡化，受 Delta 變種病毒快速傳播，疫苗接種未能跟上，本周韓國每日新增感染人數首次超過 2000 人。官員們正考慮制定更嚴格的社交距離規定，總理金富謙 (Kim Boo-kyum) 要求公民本周末避免外出。

最新股市的焦點，集中在半導體個股。南韓兩大記憶體晶片商三星電子和 SK 海力士 (000660-KR) 遭到拋售，外資基金至本周四止，已經淨賣出這兩支股票共約 5 兆韓元 (43 億美元)，包括 8 月 12 日創紀錄的單日資金流出。

三星電子本周下跌約 9%，並有望創下自去年 3 月疫情爆發以來最糟糕的 5 天跌幅。