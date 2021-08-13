蝦皮支付遭金管會廢止營業許可 購物金流要換人做

金管會今 (13) 日宣布，蝦皮支付今日上班時間內未送件向金管會申請專營電子支付，依法自明日起，廢止蝦皮支付的專營電子支付機構業務許可。也就是說，蝦皮購物將不能再做支付，金流要找第三方來做。

蝦皮支付去年 11 月 13 日取得金管會許可專營電子支付機構業務，依「電子支付機構管理條例」第 13 條第 1 項規定，該公司應自取得許可後 6 個月內，檢具相關書件向金管會申請核發營業執照；惟如有正當理由，依同條第 2 項規定，得於期限屆滿前申請展延，展延期限不得超過 3 個月，並以 1 次為限。蝦皮支付公司之前向金管會申請延展申請核發營業執照期限，經金管會同意延展至今年 8 月 13 日。

由於蝦皮支付公司未在時限內，向金管會申請核發電子支付機構營業執照，因此金管會依電支條例第 13 條第 3 項規定，廢止蝦皮支付公司的專營電子支付機構業務許可，並指定 8 月 14 日起，原許可處分失其效力，請蝦皮支付公司採取符合法令規定的因應方案，妥適了結現務及確保用戶權益。

因此，蝦皮支付將無法繼續作蝦皮購物的支付工具，蝦皮購物需另找其他支付業者做金流服務。