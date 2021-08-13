台灣35檔基金投資中國軍火公司？公會證實多是ETF

媒體報導美國公布中國 59 家軍火工業、並列為禁止投資對象，但台灣竟有 35 檔基金投資到被美國列為禁止投資對象的中國公司，投信投顧公會表示，大部分是被動投資的 ETF，將繼續與指數公司溝通，以拿掉中國軍企公司於成分股。

經查有投資到上述被美國列為禁止投資對象中國公司的投信基金，大部份是被動型投資的 ETF，由於 ETF 是依照指數編輯公司所發行的指數所列成分股進行投資，屬被動投資操作，投信公司須依基金信託契約、與追蹤指數而投資了這些證券交易所上市的中國公司股票。

投信投顧公會表示，事實上，今年 6 月時，已有發行 ETF 的投信公司，與指數公司展開討論，希望拿掉中國軍企相關個股，更建議針對美國對中國不可被信任的企業所列的實體清單，排除指數成分股，但指數公司提到市場上仍有其他公司使用該指數，故尚未能排除。雖然如此，已有投信公司基於 ESG 考量，已出清持有的中國軍企個股，也有投信表示將盡速出清這些標的。

投信投顧公會強調，後續投信公司亦將積極與指數編輯公司進行溝通，將被美國列為禁止投資對象的中國個股排除於指數成分股之列，以降低追蹤誤差，維護投資人權益。

投信投顧公會表示，投信公司為專業投資機構，基金的投資決策均嚴謹地遵循法規、基金信託契約等規範進行，並注意政治、產業等風險管理。依據公會證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則第 12 條規定，投信公司於執行投資時，宜考量被投資標的發行公司之公司治理情形，是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任等。